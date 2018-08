Von Annelie Brandner

Mosbach. Die Lager waren gespalten bei der Jahreshauptversammlung der Schiedsrichtervereinigung Mosbach. 107 Unparteiische kamen vergangenen Sonntag in der Gaststätte des FV Mosbach zusammen, um bei der Wahl des Vorstands ihre Stimme abzugeben. Angetreten waren zwei Teams; das Ergebnis knapp (56:46).

Das zahlreiche Erscheinen der Schiedsrichter aus dem Kreis Mosbach unterstrich die Brisanz der Versammlung. "Wir sind mit geballter Kraft hier", merkte der Kreisvorsitzende Helmut Fromm zu Beginn an. Auf den Bericht der Kassenprüfer Paul Nickolay und Gotthard Kaiser, die beide ihr Amt an diesem Punkt abgaben, und Grußworte der Gäste Rolf Karcher, Vorsitzender des Verbandsausschusses, und Ombudsmann Hans-Jürgen Pohl, folgte die Bildung des Wahlausschusses unter der Leitung von Helmut Fromm. "Mit den Wahlen werden die Weichen für die Zukunft gestellt", leitete Fromm die Vorstellung der beiden rivalisierenden Teams durch die jeweiligen Kandidaten ein. Robin Siegl forderte Rainer Braun, der mit dieser Neuwahl seine dritte Amtsperiode beendete, heraus.

Seit neun Jahren ist Rainer Braun als Schiedsrichter-Obmann im Amt. Sein Mitarbeiterteam sollte unverändert bleiben: Für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden war Alexander Lingsch vorgesehen, als Lehrwart Marco Knebel, Schriftführer Stephan Blatz und als Einteiler Reinhold Huth. Braun betonte die langjährige Erfahrung seiner "bereits eingespielten Truppe. Hauptaufgabe wird das Fördern und Fordern des Schiedsrichternachwuchses sein."

Ein für im Februar geplanter Neulingskurs musste mangels Interesse abgesagt werden, nur vier Probanden standen auf der Teilnehmerliste. Allerdings plane man, diesen nach den Sommerferien nachzuholen, unterstrich Braun. Auch der Versuch eine Jugendabteilung zu installieren sei gescheitert.

In die Offensive ging Brauns Herausforderer, der 26-jährige Robin Siegl - selbst aktiver Schiedsrichter in der Oberliga. In einer Präsentation stellte er seinen Schiedsrichterkollegen sein Team vor, welches sich wie folgt zusammensetzte: Stellvertreter und Lehrwart Jürgen Flad, Schriftführer Dennis Frisch, Beisitzer Pascal Fischer und Martin Walzer, Einteiler Tobias Brand und Alexander Lingsch. Gemeinsam habe man viel vor, so Siegl. Klarer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sehe das Team ebenfalls in der Gewinnung neuer Schiedsrichtertalente, sowie in der Steigerung der Zufriedenheit bereits aktiver Kollegen. "Nachwuchs und erfahrene Schiedsrichter sollen Hand in Hand zusammenarbeiten, jüngere sollen von der Erfahrung der älteren Kollegen profitieren", so Siegl. Aus diesem Grund engagiere er sich selbst schon seit längerem in der Betreuung der Jungschiedsrichter.

Letzten Endes reichte es nicht für die Herausforderer, verkündete Fromm bereits kurz nach der Wahl: 105 Stimmen wurden abgegeben, neben zwei Enthaltungen und einer ungültigen Stimme, entschieden sich 46 für Robin Siegl, 56 für Rainer Braun. Dieser nahm das Amt an, welches er nun für vier Jahre bekleiden soll. Die Wahl das Vorsitzenden Braun muss noch am Fußballkreistag bestätigt werden, die Wahlen seines Teams seitens des engeren Kreisverbands.

Am Ende der Mitgliederversammlung fasste es Alexander Lingsch, der in beiden Teams antrat, pragmatisch zusammen: "Wichtig ist doch, dass wir gut zusammenarbeiten - egal, wer Chef ist."

Geehrt wurden mit der Bronzenen Schiedsrichternadel für zehn Jahre Einsatz Clemens Hummel, für 20 Jahre (Silberne Schiedsrichternadel) Lars Knebel und Stephan Blatz sowie Marco Knebel mit der Verbandsehrennadel in Bronze.