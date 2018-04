Würzburg. (rüb) Das Ergebnis ist eindeutig: Für 54 Prozent der Befragten sind die Würzburger Kickers in einer Umfrage des Fachmagazins "Kicker" in der zweiten Fußball-Bundesliga Abstiegskandidat Nummer eins. Trainer Bernd Hollerbach lässt das zurecht kalt: "Ich glaube nicht ans Scheitern." Die Rolle des krassen Außenseiters scheint Hollerbach sogar zu gefallen. Umso positiver kann sein Team überraschen. Wenn es für die Kickers am Sonntag um 15.30 Uhr bei Eintracht Braunschweig losgeht, sind die Weichen gestellt, dass ein neues Kapitel im Buch des Würzburger Fußballmärchens aufgeschlagen werden kann.

Die Aufstiegsmannschaft wurde gezielt verstärkt. Lediglich in der Offensive würde dem Team noch ein starker Neuzugang gut zu Gesicht stehen. Den Neuen Marco Königs (Fortuna Köln) und Patrick Weihrauch (Bayern München II) winkt zum Auftakt wohl ein Platz auf der Bank, so dass die Last des Toreschießens in erster Linie auf den Angreifern Nejmeddin Daghfous (drei Tore in 78 Zweitligaspielen) und Elia Soriano (ohne Zweitligaerfahrung) ruhen wird. In Abwehr und Mittelfeld stehen dagegen mit Sebastian Neumann (wird nach "Mainpost"-Informationen neuer Kapitän), Tobias Schröck und Anastasios Lagos drei Neuzugänge in der mutmaßlichen Startelf. Neumann und Schröck hätten die defensive Qualität seiner Mannschaft deutlich erhöht, sagt Hollerbach - vielleicht können die Braunschweiger davon am Sonntag schon ein Lied singen.