Mosbach/Buchen. (huwa) Am vergangenen Spieltag fielen Tore zuhauf, 36 an der Zahl. Allein im Match des TSV Höpfingen gegen den SV Viktoria Wertheim zappelte der Ball neun Mal im Netz. Und Neunkirchens Spielertrainer Matthias Vogt trug sich beim 3:0-Erfolg des Aufsteigers in Kreuzwertheim gleich drei Mal in die Torschützenliste ein. Am Wochenende allerdings wird die Spiel- und Torlaune der Neunkirchener unterbrochen, denn sie sind spielfrei.

Am morgigen Samstag um 16 Uhr empfängt der TSV Buchen den TSV Tauberbischofsheim. Mit nur einem Zähler aus vier Begegnungen hängt der Buchener Fußballhimmel nicht gerade voller Geigen, doch immerhin hat der TSV am vergangenen Freitag beim 2:2 in Lohrbach diesen ersten Punkt eingefahren. Und daran war Michael Wolf nicht nur als Trainer, sondern erstmals in dieser Runde auch als Spieler beteiligt. "Das Ergebnis ist genauso frustrierend wie die Ergebnisse der Vorwochen. Der Aufwand, den wir betreiben, steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Aber wenigstens gingen wir nicht komplett leer aus", konstatiert Michael Wolf." Ob der kommende Widersacher Tauberbischofsheim oder anders heißt, ist dem Buchener Trainer gleichgültig, den der TSV muss unbedingt sein Punktekonto aufpeppen. "Natürlich wollen wir am Samstag an unserem Schützenmarkt-Heimspiel den ersten Volltreffer landen", betont Michael Wolf.

Wenn die Fußballer der SG Erfeld/Gerichtstetten am Sonntag den TSV Höpfingen empfangen, werden viele Zuschauer das Lokalderby-Spielfeld säumen, den die Mannschaft in den gelb-blauen Trikots bringt stets viele Fans mit. "Wir wussten, dass es für uns in der Landesliga schwer wird, denn wir sind in der Breite nicht so gut aufgestellt. Und zuletzt haben Leistungsträger gefehlt", sagt Thomas Frank, der Vorsitzende der SG Erfeld/Gerichtstetten. Um etwas Zählbares zu holen, sei stets ein riesiger Kraftaufwand nötig. "Da muss bei uns alles passen." Und so setzt der Aufsteiger auf seinen Leitspruch "Mentalität schlägt Qualität". Thomas Frank: "Höpfingen hat die besseren Einzelspieler, wir müssen es über den Kampf versuchen. Trotz Heimspiel wäre ich mit nur einem Punkt zufrieden." Als ein Wechselbad der Gefühle für die Zuschauer und alle Beteiligten sowie als verdienten Sieg bezeichnet Höpfingens Coach Tobias Ippendorf das 5:4 gegen Wertheim. "Ich war sehr froh, dass meine Mannschaft in der Lage war, sich etliche Torchancen zu erspielen. Leider war unsere Torausbeute wirklich nicht gut. Natürlich dürfen wir einen Gegner nicht zurückkommen lassen, wenn man 2:0, 4:1 und 5:2 führt. Daran müssen wir arbeiten", so Ippendorf. Nach zwei Siegen nacheinander soll nun der dritte folgen. "Aber wir wissen, was uns in Erfeld erwartet", warnt der Coach.

Der VfR Gommersdorf scheint sich zum Überflieger zu entwickeln: Fünf Spiele, 15 Punkte. Mehr geht nicht. Die im Pokalmatch gegen den FV Lauda bezogene knappe Niederlage haben die Jagsttäler weggesteckt und nachfolgend gegen den FV Mosbach gewonnen. Und die Weichen gegen den FC Lohrbach sind auf Heimsieg gestellt. Dass mit Unentschieden keine großen Sprünge zu machen sind, wissen die Lohrbacher, die aufgrund von schon drei Unentschieden noch nicht vorangekommen sind. In Gommersdorf allerdings wären sie mit einem Remis sicherlich nicht unzufrieden.

Ganz schlau wird man aus dem VfR Gerlachsheim noch nicht. Dass der VfR knapp gegen Nassig gewonnen hat, war keine Überraschung, das Gerlachsheimer 2:2 in Oberwittstadt überraschte allerdings. Vorsichtshalber sollte sich der am Sonntag beim Aufsteiger antretende FC Schloßau auf einen unbequemen Gastgeber einstellen, gegen den er im vergangenen Juli ein Freundschaftsspiel austrug - und 2:0 gewann. Aus Schloßauer Sicht: Wiederholung erwünscht.

Ein Kommen und Gehen herrscht beim SV Königshofen. Die zuletzt fehlenden Aaron Schwenkert, Benedict Funke und Mirco Michelbach stehen wieder zur Verfügung. Doch neben Philipp Gayer und Manuel Tiefenbach fällt nun auch Enrico Rathmann wegen einer Knieverletzung vorerst aus. Dass die Messestädter zuletzt in Uissigheim mit 1:4 den Kürzeren zogen, steht mit dem Kommen und Gehen allerdings nicht im Zusammenhang. "Der Gegner war einfach galliger und wollte mehr als wir. Da brauchen wir uns nicht zu beschweren, dass wir verloren haben", findet Martin Michelbach, der Sportliche Leiter des SVK. Sein Ausblick auf das kommende Heimspiel gegen den TSV Oberwittstadt: "Das gibt eine harte Nuss für uns, die es zu knacken gilt." Mit Sicherheit, denn die "Wittschter" haben Fahrt aufgenommen. 4:0, 3:0, 3:1 lauteten ihre Resultate nach der Auftaktniederlage in Gommersdorf. Nicht ganz ins vorherige Bild passt das 2:2 des Tabellenzweiten am vergangenen Sonntag gegen Gerlachsheim.

Der FV Mosbach hat die Reise an den Main vor sich, denn die Partie gegen den SV Viktoria Wertheim ist angesagt. Also gegen die Mannschaft mit den meisten Gegentore (15). Auch wenn es knapp war, haben die Kreisstädter am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den VfR Gommersdorf ihre erste Saisonniederlage bezogen. Mit dem TSV Oberwittstadt und dem VfR Uissigheim konkurrieren die Mosbacher um den zweiten Tabellenplatz, den sie aufgrund der ungünstigeren Tordifferenz zuletzt an die "Wittschter" abtreten mussten. Weil diese drei Teams jeweils zehn Zähler auf dem Konto haben, kann eine Niederlage in der Tabelle einen kleinen Rutsch nach unten nach sich ziehen. Aber dem momentane Tabellenbild gilt nicht das Hauptaugenmerk des FV-Trainers Andreas Krüger, vielmehr liegt ihm vor allem die Weiterentwicklung seiner Elf am Herzen.

Auch die SpVgg Neckarelz II bekommt es mit einer Truppe vom Main zu tun, mit dem TSV Kreuzwertheim, der sich im Neckartal vorstellt. Beide Mannschaften haben zuletzt verloren, die junge Neckarelzer Equipe mit 1:2 in Tauberbischofsheim, die Kreuzwertheimer zu Hause mit 0:3 gegen Neunkirchen. Der Ausgang der Partie ist völlig offen, wobei sowohl die Gastgeber als auch die Gäste den Abstand zum letzten Tabellendrittel bewahren möchten. Und das gelingt nur mit Punktausbeuten.