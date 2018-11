"So kann es nicht weítergehen", waren sich in der zentralen Botschaft Impulsredner Heinz Janalik, Bürgermeister Thomas Ludwig und Seckachs Vorsitzender Martin Müller (v.r.) einig. Foto: chh

Seckach. (chh) Den ersten Schritt in eine gedeihliche gemeinsame Zukunft für die Sport- ,und damit auch Lebensqualität, vor Ort tätigen. So in etwa kann man die Informationsveranstaltung unter der Überschrift "Kommunaler Sportentwicklungsplan" am Mittwoch im Sportheim des SV Seckach einordnen. Bürgermeister Thomas Ludwig und Martin Müller, Vorsitzender des SV Seckach, hatten die örtlichen Vereine der Gesamtgemeinde zur Teilnahme an einem Impulsvortrag von Heinz Janalik, Ehrenpräsident des Badischen Sportbundes Nord (BSB) zu eben diesem Thema eingeladen.

"Die Vereine sind der Kitt, der das Gemeinwesen zusammen hält", bereitete Bürgermeister Ludwig in seiner Begrüßung der Teilnehmer, einschließlich Gästen aus Sport- und Fußballkreis, den thematischen Boden. Er verwies auf den langfristigen Charakter des im Sommer 2016 vor Ort angestoßenen Prozesses und die seitherige Entwicklung der Diskussion. Im Rahmen der eingerichteten Denkwerkstatt habe sich schnell gezeigt, dass der Betrachtungshorizont ebenso vielfältig sein müsse wie die verschiedenen Dimensionen, welche der Sport einnehme. Daher sei es umso erfreulicher, dass man mit Heinz Janalik den langjährigen Präsidenten des BSB als Impulsgeber zur Unterstützung gewonnen habe.

SV-Vorsitzender Müller verdeutlichte in seiner Vorstellung des Vereins ebenfalls die Vielschichtigkeit der Herausforderung. "In der Vergangenheit standen Baumaßnahmen im Vordergrund. Jetzt, im 90. Jahr unseres Bestehens, geht es um die Inhalte. Denn so wie bisher kann es nicht weitergehen. Das dürfte in jedem Verein zu spüren sein".

In genau diese Kerbe schlug im Anschluss der wie immer mit Verve gehaltene Impulsvortrag von Janalik, welcher eingangs versicherte: "Ich bin heute nicht der Großinquisitor, der die Leviten liest und mit Patentrezepten im Gepäck daherkommt. Für das bisher Geleistete muss man allen Beteiligten Dank und Anerkennung aussprechen".

Veränderte Erwartungen

Im Anschluss verdeutlichte der Mosbacher nicht nur die im Wandel der Zeit entstandene Komplexität der Gesamtaufgabe, sondern auch die vielfältigen Interdependenzen der einzelnen Dimensionen, die dem Sport zugewiesen werden können. Ausgehend von den 1960er Jahren, hätten sich die Erwartungen und Bedürfnisse der Menschen grundlegend verändert. Früher sei eine klare Trennschärfe in verschiedenen Ausprägungen (z. B. Wettkampforientierung, typisch männliche und weibliche Sportarten) vorherrschend gewesen. Heute dominiere eher das Baukastenprinzip gemäß der persönlichen Wünsche, Ziele und Sinnzuweisungen, sowohl bei Sportangebot und - auswahl auch als der Lebensgestaltung insgesamt.

Zusammen mit einer Vielzahl weiterer "nachhaltiger Erschütterungen und Veränderungskräfte" habe sich eine "kopernikanische Wende" vollzogen. Eine der zentralen Botschaften Janaliks, neben zahlreichen weiteren Hinweisen und Anregungen, mündete denn auch entsprechend im Aufruf zu stärkerer Vernetzung der Vereine untereinander - im Sinne eines Gesamtangebots vor Ort: "Die Bedeutung der sportbezogenen Infrastruktur für die Attraktivität eines Lebensumfeld kann nicht hoch genug angesetzt werden. Sport ist Kultur. Die Verinnerlichung dieser Botschaft und deren konkrete Umsetzung ist ein zentraler Stützpfeiler zur Zukunftssicherung. Sowohl für den einzelnen Verein als auch eine Gemeinde insgesamt".

Nach einigen "vorsichtigen Empfehlungen" (Janalik), etwa in Sachen Leitbilderstellung sowie Analyse von Zielen und Ressourcen, ging es in den Frage- und Diskussionsteil des Abends. Hier zeigte sich, dass die Veranstaltung in erster Linie Auftakt- anstatt Abschlusscharakter aufwies. Am Ende brachte es wohl der SV-Vorsitzende Müller für die Vereine auf den Punkte: "Wir brauchen den Mut, neue Wege zu gehen".