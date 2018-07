Nikica Filipovic trug sich beim 5:0-Testspielsieg gegen den TSV Höpfingen zweimal in die Neckarelzer Torschützenliste ein. Foto: Herbert Schmerbeck

Offenburg/Neckarelz. (js) Das abgeschlagene Schlusslicht der Fußball-Oberliga, die SpVgg Neckarelz, reitet derzeit auf einer Erfolgswelle. Was sich im ersten Moment kurios oder unglaubhaft anhört, lässt sich aber eindrucksvoll belegen: Alle fünf Wintertestspiele schlossen die Neckarelzer mit zum Teil deutlichen Siegen ab. Gegen die A-Jugend des SV Waldhof gab es ein 3:1, Verbandsligist TSV Amicitia Viernheim wurde mit 4:2 bezwungen, beim SC Käfertal verließ die Spielvereinigung mit einem 3:1-Erfolg den Platz als Sieger und auch die beiden Landesligisten Eintracht Plankstadt (6:0) und TSV Höpfingen (5:0) mussten die Überlegenheit der SpVgg Neckarelz anerkennen.

"Das waren jetzt sicherlich keine Kracher als Testspielgegner", weiß auch Trainer Marc Ritschel die fünf Siege richtig einzuschätzen, "doch mir ging es darum, dass die Spieler Selbstvertauen tanken und das Gefühl für das Toreschießen bekommen. Und dieses Ziel haben wir erreicht."

Die am 7. Januar begonnene Vorbereitungsphase bezeichnet der Coach als rundum geglückt, sieben Neuzugänge sind integriert, die fünf Abgänge verkraftet. Anderthalb Wochen trainierte das Team dabei auswärts, abwechselnd beim SV Waldhof und SC Käfertal, da die Platzbeschaffenheit im heimischen Elzstadion keinen Trainingsbetrieb zuließ.

Mit einem dreitägigen Trainingslager in Neckarelz wurden die letzten Grundlagen für das Oberliga-Auftaktspiel am morgigen Samstag, 18. Februar, um 15 Uhr beim Tabellenvorletzten (aber 13 Punkte besseren) Offenburger FV gelegt. Mit Simon Fertig (Kniebeschwerden) wird zwar ein Leistungsträger in der Defensive fehlen, dennoch, prophezeit der Neckarelzer Trainer Marc Ritschel ein Spiel auf Augenhöhe, und sagt selbstbewusst: "Wir wollen gewinnen."

Das wollen aber auch die Südbadener, deren Vereinsschiff zuletzt auch ins Schlingern geriet. Aufstiegstrainer Marc Leandy musste nach 13 Spielen sieglosen Spielen in Serie seinen Platz räumen. Mit ihm verließ auch Goalgetter Fabian Spiegler den Klub und schloss sich dem SC Bahlingen an.

Gegen die SpVgg Neckarelz wird bei den Offenburgern der vom U19- zum Cheftrainer beförderte Kai Eble das Sagen haben, und auch für ihn wären alles andere als drei Punkte eine herbe Enttäuschung.