Von Jürgen Schmidt

Neckarelz. Nichts sehnlicher als das Ende der Leidenszeit wünscht sich die SpVgg Neckarelz herbei. In den vergangenen anderthalb Jahren (Rückrunde Regionalliga und letztjährige Oberligaspielzeit) durfte die Spielvereinigung lediglich zwei magere Siege bejubeln, der Zuschauerschnitt sank zwischenzeitlich auf unter 50. "Das prägte auch mich als Trainer, man wird demütiger", urteilt Marc Ritschel über seine Arbeit als Anleiter der Dauerunterlegenen

In der Zwischenzeit ist die SpVgg Neckarelz in der Verbandsliga angekommen und will dabei die Taste Neustart drücken. Mit zehn Neuzugängen bei sieben Abgängen wird es die Aufgabe des 41-jährigen Marc Ritschel sein, möglichst schnell ein Team zu formen, das die Trendwende einläutet. Auch der Sportliche Leiter Stefan Strerath wünscht sich künftig einen Fußball, "der an die besseren Zeiten des Vereins erinnert", und trifft dabei die Vorstellungen des Übungsleiters. "Ich will offensiven Fußball spielen lassen, ein 3:2 ist mir lieber als ein 1:0", sagt Ritschel. Lässt der neue Kader den Schluss zu, dass alles besser wird? "Ich denke, dass die aktuelle Mannschaft stärker ist, als die letztjährige in der Oberliga. Vor allem haben wir bei den Neuzugängen darauf geachtet, dass wir junge Spieler mit Perspektive verpflichten."

Der Neckarelzer Kader umfasst derzeit 19 Feldspieler und drei Torleute, wobei durchaus noch ein, zwei Spieler verpflichtet werden können. Stefan Strerath denkt dabei in erster Linie an einen Innenverteidiger. Und bezüglich der Torsteher ist ihm eine Überraschung gelungen. Mit Maximilian Penz verpflichteten die Neckarelzer einen österreichischen Zweitligaspieler von LASK Linz. Penz galt im Jugendalter als großes europäischen Torwarttalent, die TSG Hoffenheim sicherte sich die Dienste des damals 15-Jährigen, wo er von 2009 bis 2014 unter Vertrag stand, um anschließend wieder in sein Heimatland zu wechseln. Seinem Schritt zurück in den Amateurbereich nach Neckarelz gingen beim jetzt 23-jährigen Keeper grundsätzliche Überlegungen voraus. "Sportlich haben sich meine Ziele nicht erfüllt, deshalb schlage ich einen anderen Weg ein und werde im Herbst in Heidelberg ein Studium beginnen. Außerdem wohnt und arbeitet meine Freundin in Sinsheim." Ein Anrecht auf die Nummer eins im Tor leitet Maximilian Penz aus seiner professionellen Vergangenheit aber nicht ab. "Wir drei Neckarelzer Torleute fangen alle beim null an, letztlich entscheiden die Trainingseindrücke und der Trainer, wer spielt." Diese Einstellung gefällt Marc Ritschel, der beim gestrigen ersten Training seine Spieler einen sogenannten Wertevertrag unterschreiben ließ. Dabei verpflichten sich die Spieler zu respektvollem Umgang untereinander, mit dem Gegner und den Schiedsrichtern, auch eine gewisse Demut wird eingefordert. Marc Ritschel: "In der Verbandsliga zu spielen ist eine reizvolle und ehrenhafte Aufgabe, das sollen sich die Spieler immer vor Augen halten."

Ob sich die neu formierte Neckarelzer Mannschaft schnell finden wird, wie es sich Stefan Strerath und Marc Ritschel zur Aufgabe machen, kann man vielleicht schon in zwei Wochen bei der Mosbacher Fußball-Stadtmeisterschaft beim FC Mosbach ablesen, wo der Verbandsligist zusammen mit dem FV Reichenbuch, FV Mosbach und Türkspor Mosbach der stärksten Gruppe zugelost wurde. Präsident Dr. Thomas Ulmer auf jeden Fall war bei der gestrigen Spielerpräsentation auf dem Gartenfest in Neckarelz guter Dinge: "Ich bin optimistisch, das wird schon passen."

Neuzugänge: Sebastian Kempf (SC Mannheim-Käfertal), Maximilian Penz (LASK Linz), Michael Bitz (SV Schwetzingen), Simon Malinovski (FV Mosbach), Lukas Böhm, Stefan Stötzel, Dimi trios Babanatsas (alle VfB Eppingen), Agac Kerim (TSV Strümpfelbrunn), Tim Eiben (USA), Andreas Schwind (FC Lohrbach)

Abgänge: Fabian Huck (SV Waldhof II), Florian Huck (unbekannt), Marco Smiljanic (unbekannt), Johann Nick (ASV Durlach), Jan Niklausen (FC Zuzenhausen), Nikica Filipovic (unbekannt), Josuah Hofmann (unbekannt)