In der Oberliga erlebte die SpVgg Neckarelz eine Bauchlandung (auf dem Bild Abedin Krasniqi). Doch nach dem morgigen letzten Saisonspiel gegen den FV Ravensburg richtet sich der Blick des Vereins nach vorne. Foto: H. Schmerbeck

Neckarelz. (js) Endlich vorbei: Die Fußball-Oberliga bestreitet am morgigen Samstag um 15.30 Uhr ihren letzten Spieltag. Ein Grund für Schlusslicht SpVgg Neckarelz durchzuatmen, die dann 34 Saisonspiele abzuhaken und in der klassentieferen Verbandsliga nach vorne zu schauen. Ein Torverhältnis von 23:128 und lediglich acht Punkte stempelten den Ex-Regionalligisten schon frühzeitig zum Verlierer dieser Spielzeit ab. Doch trotz der vielen Nackenschläge, die Mannschaft hielt durch, ließ es an Einsatz und Willen nicht fehlen, sorgte sogar hin und wieder für Nadelstiche - letztlich aber fehlte die Qualität für die Oberliga.

Finaler Oberligagegner im Elzstadion ist am morgigen Samstag der Tabellensiebte FV Ravensburg. Und Präsident Thomas "Doc" Ulmer hat noch einen bescheidenen Wunsch: Mit einem Abschlusssieg würde sein Team die Zehn-Punkte-Marke knacken.

Sein Augenmerk gilt aber der Zukunft der SpVgg Neckarelz, die morgen nach dem Schlusspfiff bereits eingeläutet wird. Wie und mit wem geht es weiter? Dimitrioa Babanatsas und Steffen Stötzel kommen vom VfB Eppingen, Lukas Böhm kehrt ebenfalls aus Eppingen zur Spielvereinigung zurück.

Und auch im Gesamtvorstand der SpVgg Neckarelz kann Ulmer zwei neue Gesichter begrüßen, Frauenpower ist dabei angesagt: Corinna Gieser-Daub heißt die neue Schatzmeisterin, Ingrid Fischer die neue Vizepräsidentin, die auf dieser Position Ingo Link ablöste.