Nico Müller am vergangenen Donnerstag beim Abschlusstraining im Kraft-Werk in Schwarzach. Heute betritt der Obrigheimer Heber in Rio die olympische Bühne. Foto: Stefan Weindl

Obrigheim/Rio de Janeiro. (rol) Einen Titel kann Nico Müller schon mal für sich beanspruchen: Mit seinen 22 Jahren ist er der jüngste deutsche Olympia-Gewichtheber, der in Rio de Janeiro startet. Worauf der Obrigheimer lange gefiebert und wofür er hart gearbeitet hat, findet heute Nachmittag statt: sein Olympia-Debüt. Um 15 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit: 10 Uhr) beginnt sein Wettkampf in der Gewichtsklasse bis 77 Kilo. Als Anfangslast hat Müller 341 Kilo für den Zweikampf angegeben, das entspricht seiner bisherigen Bestleistung. Elf der insgesamt 14 Heber in seiner Gewichtsklasse haben höher gemeldet. Laut Liste trauen sich der Chinese Xiaojun Lyu und der Armenier Andranik Karapetyan mit 370 Kilo am meisten zu.

Der Wettkampf wird in zwei Gruppen stattfinden. In der A-Gruppe (Beginn um Mitternacht) treten die mutmaßlich acht Besten an, in der B-Gruppe kämpfen die restlichen sechs Athleten. "Ich will eine gute Leistung zeigen und viele gültige Versuche schaffen", sagt Müller. Beim Abschlusstraining am vergangenen Donnerstag im Kraft-Werk Schwarzach arbeitete er letztmals mit Höchstlasten, die Trainingseinheiten in Rio dienten dazu, das erreichte Leistungsniveau zu halten. "In den letzten Tagen vor einem Wettkampf darf man einen Heber nicht mehr zu sehr beanspruchen. Die Arbeit ist getan. Jetzt ist es wichtig, dass der Athlet frisch und ausgeruht an die Hantel geht, um alles aus sich herausholen zu können", erklärt Bundestrainer Oliver Caruso.

Sein Schützling musste vor gut fünf Wochen wegen einer Knochenhautreizung am Schambein ein paar Tage mit dem Training aussetzen. Nichts Schwerwiegendes, aber die Vorbereitung hat es doch ein wenig beeinträchtigt. "In der heißen Phase der Vorbereitung kommt jede erzwungene Pause ungelegen", sagt Caruso. Doch das ist abgehakt. "Die Beschwerden sind fast vollständig weg, ich kann ohne Einschränkung heben und fühle mich stark genug, um meine Bestleistungen anzugreifen", sagt Müller. Im Reißen stehen 153 Kilo im persönlichen Rekordbuch, im Stoßen sind es 188 Kilo.

Vor seinem Abflug gestand der Sportler, den stoische Ruhe und hohe Konzentrationsfähigkeit auf der Bühne auszeichnen: "Ich bin wirklich etwas nervöser als sonst vor Wettkämpfen."

Ein Nachteil muss das nicht sein, die gespannte Erwartung kann sich ja in großartiger Leistung entladen. Wie es geht, hat am Montag Teamkollegin Sabine Kusterer vom KSV Durlach vorgemacht: Sie verbesserte bei fünf gültigen Versuchen ihre Bestleistung und landete zur Olympia-Premiere auf dem 10. Platz.