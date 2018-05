Mosbach/Buchen. (huwa) Am vergangenen Mittwoch wurden in der Landesliga zwei Nachholspiele ausgetragen, so dass die Tabelle nun eine absolute Aussagekraft besitzt. Nach zwei Siegen in Folge schaut die Tabelle für den FC Lohrbach viel freundlicher aus. Jedenfalls können die Lohrbacher das Thema Klassenerhalt wohl abhaken. Dem 3:1-Erfolg gegen den SV Nassig schob die Dogan-Elf den mit 5:0 erstaunlich klaren Sieg in Kreuzwertheim nach. Bei den Mainfranken sorgte Andreas Schwind für einen 3:0-Vorsprung, und geschwind ließen Sören Mohr sowie Benny Auber noch zwei Treffer folgen. In der Erfolgsspur bleiben lautet am morgigen Samstag das Ziel des FCL in der Begegnung mit dem FC Schloßau. Auch die Schloßauer gewannen gegen Kreuzwertheim, allerdings nur mit 1:0.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, weiß man beim SV Osterburken. Die Römerstädter gewannen gegen den SV Viktoria Wertheim, doch brachte der Erfolg keine Entspannung. Dank der planmäßigen Spielpause konnte der SVO jedoch den Sieg zwei Wochen genießen. Das folgende 0:2 gegen den TSV Strümpfelbrunn spiegelte nicht den Unterschied zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenletzten. Trainer Edgar Baumanns junge Elf zeigte beim Match im Hohen Odenwald eine gute Moral. Gegen den sonntäglichen Gast aus Oberwittstadt verloren die "Baumänner" in der Vorrunde mit 1:2. Dass die "Wittschter" gut drauf sind, bewiesen sie auch vorgestern im Nachholspiel gegen den TSV Rosenberg, das sie 3:0 gewannen. Alle Tore steuerte Dirk Essig bei. Der TSV Oberwittstadt steht vor dem zweiten Bauland-Derby in Folge. Und er gilt auch dieses Mal als Favorit.

Der oft bemühte Begriff "Außenseiterchance" dümpelt nicht als Worthülse, sondern findet hin und wieder Bestätigung. So auch am vergangenen Sonntag, als der TSV Buchen mit einem 5:2-Erfolg aus Neckarelz zurückkehrte. "Da haben mich - und nicht nur mich - die Buben wirklich beeindruckt. Und zwar durch die Bank. Und das trotz der Ausfälle von Kapitän Markus Gramlich, Arthur Horst, Mohammad Hammoud und Benjamin Kugel", lobt TSV-Trainer Michael Wolf sein Team. Wer in Neckarelz gewinnt, müsste eigentlich zu Hause auch gegen den SV Nassig als Sieger vom Rasen gehen. "Gewinnen müssen, das ist so eine Sache", bremst Wolf die Erwartungshaltung. "Vor der Rückserie habe ich gesagt ,dass die konstanteste Mannschaft weit vorne landen wird, Konstanz haben wir bisher nicht gezeigt, aber dennoch haben wir aufgrund der Konstellation immer noch Kontakt nach vorne", so der TSV-Coach. Und er schiebt nach: "Es ist an der Zeit, gegen Nassig Konstanz zu finden."

Nachdem der FV Mosbach in Oberwittstadt 0:2 und zu Hause gegen den SV Königshofen gar 0:3 verloren hatte, war FV-Trainer Andreas Krüger nicht erfreut. "Die Situation ist aber erklärbar. Personalmangel durch Krankheiten und berufliche Termine machen im Moment eine vernünftige Trainingsarbeit fast unmöglich", sagte Krüger nach dem 0:3 gegen Königshofen. "Die Liga ist ausgeglichen, da entscheiden Kleinigkeiten die Spiele", so der Coach der Kreisstädter, der die beiden Niederlagen jedoch nicht relativieren will: "Beide Niederlagen gehen vollkommen in Ordnung. Das hatte nichts mit Pech zu tun." Im sonntäglichen Lokalderby gegen die SpVgg Neckarelz II werden Tugenden wie Einsatzbereitschaft und Leidenschaft vonnöten sein. Die Neckarelzer haben ihre gegen Buchen bezogene Heimniederlage abgehakt und richten den Blick nach vorne. "Wir fahren nach Mosbach, um zu gewinnen und damit den Anschluss an Strümpfelbrunn zu wahren, sowie mit dem MFV einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten", beschreibt SpVgg-Trainer Dominic Krümpelbeck seine Sichtweise. Weil die U23 jedoch personell öfter mal bei der Regionalliga-Mannschaft aushelfen muss, "müssen wir von Spiel zu Spiel schauen, was bei uns geht". Gleichwohl besitzen die Neckarelzer im Meisterschaftskampf eine gute Ausgangsposition. "Und wer vor einem Lokalderby motiviert werden muss, sollte die Sportart wechseln", findet Dominic Krümpelbeck.

Weil der TSV Rosenberg im Nachholspiel vorgestern in Oberwittstadt erfolglos blieb, wird die Lage für den TSV allmählich prekär, denn der den Klassenerhalt bedeutende zwölfte Platz liegt sechs Zähler entfernt, wobei der Tabellenzwölfte eine Partie weniger als die Bauländer ausgetragen hat. Und der Tabellenzwölfte, der TSV Kreuzwertheim, gastiert am Sonntag in Rosenberg. Folglich steht für Trainer Rainer Schwenkerts Truppe eine wichtige und richtungweisende Partie auf dem Programm. Denn im Falle einer Niederlage würde der Rückstand auf bedenkliche neun Punkte anwachsen. Und im Falle eines Erfolgs wäre zwar noch nichts Entscheidendes passiert, die Ausgangslage allerdings deutlich günstiger als derzeit.

Im Main-Tauber-Kreis stehen sich der SV Viktoria Wertheim und der SV Königshofen sowie der VfR Uissigheim und der SV Nassig gegenüber. In beiden Begegnungen geht es um Zähler, um dem rettenden Ufer noch näher zu kommen. Das gilt besonders für den auf dem Relegationsrang festsitzenden SV Königshofen, der in dieser Runde einfach nicht in die Gänge kommt. Passend zur Misere der Messestädter ist der Spielverlauf im Lokalderby am vergangenen Sonntag gegen den TSV Tauberbischofsheim. Die 0:3-Niederlage in "Bischeme" wurde in der zehnten Spielminute mit einem Eigentor des SVK eingeleitet.