TSV Höpfingen II - VfB Altheim 3:0

(ro) Kim Schönes Elf holte im dritten Heimspiel den dritten Dreier gegen einen starken VfB. Dieser fand besser in die Partie und setzte insbesondere mit Nexhat Mergjar, der den Ball in der 12. Minute ans TSV-Lattenkreuz knallte, erste Offensivzeichen. Noch war der TSV auf der Suche und Rouven Leiblein probierte es in der 18. Minute gefällig aus der Ferne in Richtung Gästegehäuse. Bald beschäftigte der quirlige Pierre Berlinger die TSV-Abwehr und der TSV-Coach trug Sorgenfalten. Er sollte bald entlastet werden: Thomas Heinrich nahm in der 30. Minute geschickt Leibleins Ball zur 1:0-Führung auf und legte prompt im Stile eines Torjägers zum 2:0 nach. Steffen Diehm war per Kopf einem weiteren TSV-Treffer ziemlich nahe. Die Baumbusch-Elf aber erholte sich schnell. So scheiterte ihr Akteur Weber nur knapp und akrobatisch musste Manuel Nohe auf der TSV-Torlinie bei der Direktabnahme von N. Mergjar retten. Auch nach Wiederbeginn bewies der VfB enorme Willenskraft und ihr Keeper Andre Fitterling parierte prächtig bei Heinrichs Kopfball. Die Partie gestaltet sich zunehmend zerfahrener. N. Mergjar tauchte in der 73. Minute nochmals vor dem Gastgeber-Tor auf, zwei Minuten später war die Begegnung entschieden: Manuel Nohe nutzte den Freiraum zum 3:0-Endstand.

SG Erfeld/Gerichtst. - VfL Eberstadt 2:0

Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft und kamen auch zu Torchancen, die sie jedoch nicht nutzten. Lediglich ein Pfostenschuss nach einem Freistoß kam dabei heraus. Die SG konnte in den ersten 45 Minuten ihr Spiel nur selten zur Entfaltung bringen und so ging die Partie torlos in die Pause. Nach der Halbzeit spielte die SG aggressiver und ging durch ein Eigentor kurz nach dem Seitenwechsel in Führung. Danach machte Eberstadt wieder Druck, ohne dabei zwingend das Heimgehäuse in Gefahr zu bringen. In der Druckphase verloren sie nach gelb-roter Karte einen Spieler und die SG erspielte sich einige Konterchancen, ohne die Partie dabei für sich zu entscheiden. Eine davon nutzte P. Schmitt dann doch nach guter Vorarbeit von Dominik Horn kurz vor Spielende zum glücklichen, jedoch nicht unverdienten Sieg.

TV Hardheim - SV Seckach 1:3

In einer Partie auf Augenhöhe nahm Mitte der ersten Halbzeit der TVH zunächst das Heft in die Hand und konnte sich einige gute Aktionen erarbeiten. Richtig gefährlich wurde es dabei vor beiden Toren nicht. Die Gäste aus Seckach erwischten nach dem Halbzeitpfiff den besseren Start und gingen in der 52. Minute durch einen Freistoß aus 20 Metern in Führung. In der Folgezeit schien der TV total verunsichert zu sein und kassierte in der 60. Minute nach schöner Kombination und Einzelleistung das 2:0. Ab der 70. Minute schienen sich die Einheimischen wieder zu fangen und konnten in der 75. Min. durch Alexander Wächter den Anschluss erzielen. Die von nun an hektische Partie mit gelben Karten und einem Platzverweis (für Hardheim) hatte außer dem 1:3 für Seckach keine fußballerischen Höhenpunkte mehr.

FC Hettingen - SV Adelsheim 3:0

(fs) Hettingen begann furios und konnte bereits nach vier Minuten durch Erdem Aydin nach gutem Zuspiel von Florian Makosch das 1:0 erzielen. Die Gäste waren kaum geschockt und hatten ihre erste Möglichkeit durch Streidenberger. Zu diesem Zeitpunkt gab es kaum Atempausen, denn die Heimelf hätte nach einer viertel Stunde gut und gerne durch Makosch erhöhen können. Daraufhin verflachte die Partie etwas und die Fehlpässe auf beiden Seiten häuften sich. Adelsheim hatte bis zur Halbzeitpause Feldvorteile, konnten sich aber keine zwingenden Torchancen erarbeiten. Das erste Ausrufezeichen im zweiten Durchgang setzten die Gäste, als der SV-Akteur Streidenberger einen Abpraller wuchtig an den Torpfosten setzte. In der Folgezeit war Adelsheim richtig am Drücker und spielte energisch auf den Ausgleich, als plötzlich Hettingens Halil Karademir frei am 16er stand und den chancenlosen SV-Torsteher Chrzan zum 2:0 überlupfte. Und es kam noch dicker für den SVA, denn der eingewechselte Erkut Kiraz erhöhte kurz vor Schluss nach einem Konter überlegt zum 3:0-Endstand.

FC Donebach - SV Waldhausen 5:0

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge, war der FCD unter Zugzwang und gelangten mit der ersten Chance nach 4 Minuten dann auch gleich zur Führung. Nach einem von der Abwehr geklärten Kopfball zog Schäfer aus 20 Metern ab und der Ball ging mit Hilfe des rechten Pfosten ins Tor. Danach war der Gast aktiver, jedoch ohne nennenswerte Torchance. Dann war auch wieder der FCD erfolgreich. Nach einem Weizen Abschlag verschätzte sich ein Abwehrspieler der Gäste und Schnetz lupfte den Ball in der 42. Minute über den herausgelaufenen Torhüter. Nach der Pause war es wieder Schnetz, der für den FC vollstreckte, und dies noch mal mit einem lupenreinen Hattrick. Erst war er in der 60. Minute nach Kopfballvorlage von Glanz erfolgreich. In Minute 71 flankte Müller perfekt auf Schäfer, der auf Schnetz ablegte und dieser den Torhüter wieder mit einem Schuss aus 11 Metern überwand. Der Schlusspunkt dann in der 83. Min., nach einem weiten Ball von Halli überlistete Schnetz den Torwart per Kopf zum 5:0-Endstand. Die beste Chance der Gäste war ein Wagner-Freistoß aus über 30 Metern, Schüßler parierte aber gut.

TSV Götzingen - TSV Mudau 2:0

Beide Mannschaften hatten zu Beginn je eine Chance, sonst war offensiv von beiden Teams nichts zu sehen. Ein Fehlpass jagte den anderen, keine Mannschaft konnte ein strukturiertes Spiel ausziehen. Kurz vor der Halbzeit hatten die Gäste noch eine Möglichkeit, doch der Lupfer ging knapp über die Querlatte. Nach dem Pausentee hatte Götzingen gleich die Chance in Führung zu gehen, doch der Ball flog über das Tor. Wer danach von den Einheimischen Besserung erwartete, wurde enttäuscht, denn immer mehr nahm Mudau die Zügel in die Hand, der Heim-TSV sah sich in die Defensive gedrängt, doch die Offensive der Gäste war nicht durchschlagskräftig genug. Nach einer guten Stunde änderte sich das Bild und Götzingen kam endlich ins Spiel. In der Schlussviertelstunde wurde der Druck der Heimelf erhöht und M. Rösch konnte das erlösende 1:0 erzielen (80.). Nur vier Minuten später konnte F. Holderbach sogar noch die Führung ausbauen. Mudau warf nochmals alles nach vorne, blieb aber im Sturm zu harmlos.

Eintr. Walldürn - VfR Gommersdorf II 0:2

Der VfR Gommersdorf gab seine Visitenkarte in Walldürn ab und wollte nach langer Anreise auch Zählbares mit ins Jagsttal nehmen. Aber auch die Eintracht wollte ihren ersten "Heim-Dreier" markieren. Entsprechend engagiert gingen beide Teams zu Werke und erarbeiteten sich Chancen. Rütten, Neeb und Hana scheiterten aus aussichtsreicher Position. In der 43. Minute war den Jagsttälern die Führung vergönnt, nach dem Torwart Enders einen trockenen Schuss von Markus Gärtner nicht mit letzter Konsequenz entschärfen konnte, hatte dieser leichtes Spiel, zum 0:1 einzuschießen. Entsprechend engagiert kam die Eintracht aus der Kabine. Der VfR wurde nun in die Defensive gedrängt und es ergaben sich zahlreiche Chancen für die Eintracht. In der 72. Minute scheiterte Steinfeld alleine vor dem Gästekeeper. Die Eintracht probierte es jetzt mit der Brechstange viele hohe Bälle in den VfR Strafraum. Kurz vor dem Ende wurde die Eintracht durch eine umstrittene gelb-rote Karte dezimiert. Per Konter gelang den laufstarken Gästen in der 90. Minute die Entscheidung zum 0:2.

VfB Heidersbach - FC Schweinberg 5:0

Bereits in der 5. Minute erzielte L.Schulz die Führung für den VfB, als er nach Vorarbeit von Goldschmidt den Gästekeeper umkurvte und locker einschob. Die erste Gästechance ergab sich, als Stang nach einer Ecke knapp über die Querlatte köpfte. Rhein setzte in der 17. Min. das zweite Ausrufezeichen, als er Torhüter Häfner mit einem satten Schuss aus halbrechter Position keine Abwehrmöglichkeit ließ. Auch das 3:0 ging auf das Konto von Rhein, nachdem er herrlich von Goldschmidt freigespielt wurde (23.). Bis zur Pause durfte dann auch VfB-Keeper Lauer einige Male seine Qualitäten unter Beweis stellen, ohne dabei ernsthaft in Gefahr zu geraten. Gleich nach dem Pausentee bot sich P. Rhein die Möglichkeit zur endgültigen Entscheidung, doch diesmal war Häfner zur Stelle und lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen an den Pfosten. Nach 67 Minuten war es auf VfB-Seite "Youngster" Leon Schulz, der FC Torsteher mit einer Bogenlampe Torhüter Häfner überraschte und zum 4:0 traf. Den Sack endgültig zu machte Goldschmidt, der eine Vorlage von Lukas Schulz nur noch einschieben musste (81.). Nachdem Gästeakteur Körner mit einem fulminanten 20-Meter-Kracher an der Latte scheiterte, hatten Baarends und Goldschmidt noch erstklassige Möglichkeiten, das Ergebnis zu erhöhen, "Goldi" scheiterte nach Hackentrick am Querbalken.