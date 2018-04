Schefflenz. (hawa) Der zweite Lauf zur German-Cross-Country-Serie (GCC) wurde in Triptis/Thüringen ausgetragen. Verteilt auf 22 Klassen gingen zahlreiche Piloten aus dem In- und Ausland an den Start, darunter auch die Fahrer des Motorsportclubs Schefflenz. Bei optimalen Bedingungen ging es in Triptis auf die fünf Kilometer lange anspruchsvolle Sandstrecke. Die vorherrschenden sommerlichen Temperaturen stellte an alle Teilnehmer hohe Anforderungen und sie mussten bei der stark ausgefahrenen Strecke an ihre körperlichen Grenzen gehen.

Als Erster auf der Strecke am Samstag früh waren die Klassen, XC-Twinshock und XC-Youngteimer. MSC-Pilot Moritz Trunk (ATK) belegte in der XC-Youngtimer- Klasse den zwölften Platz. Danach wurde der letzte Lauf des Tages gestartet , mit den Klassen XC Senior, XC Pre-Senior, XC-Junior und XC Youngster. In der Klasse XC-Pre-Senior zeigte MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) ein fehlerfreies Rennen. Albrecht ging gleich nach dem Start in Führung und verteidigte diese bis ins Ziel. Nach einer langer Durststrecke freute er sich doppelt über den Sieg. MSC-Pilot Wolfgang Froede (KTM) fuhr ein kämpferisches Rennen und landete auf einen beeindruckenden neunten Platz.

In der X- Junior-Klasse ging MSC-Pilot Maximilian Weber (KTM) vom Körber Offroad Racing Team an den Start. Er kam gut vom Start weg, bog als Erster in die Kurve und sicherte sich den Hole-Shot. Im Verlauf des Rennens hatte Max Weber jedoch Probleme mit dem Fahrwerk an seiner Maschine. Nach einem Sturz hatte er sich den Bremshebel verbogen und musste unplanmäßig die Box aufsuchen. Dabei verlor er wertvolle Plätze und zum Rennende wurde Max auf dem sechsten Platz abgewunken. Er war danach sichtlich enttäuscht, ein Podestplatz wäre möglich gewesen. Die MSC-Piloten Nils Froede (Yamaha) und Ralf Ziegler (Kawasaki) erzielten den 13. und 18. Platz.

Am Rennsonntag gingen die XC-Quadpiloten an den Start. Mit dabei in der XC-Quad-Sportklasse Andre Sitzler (Yamaha) vom Michels Quad-Racing. In der Startrunde gab es einen Unfall mit mehreren Ploten und aus Sicherheitsgründen wurde das Rennen abgebrochen und neu gestartet, dabei wurde die Renndistanz von 90 auf 60 Minuten verkürzt. Bei diesem Neustart kam Andre Sitzler schlecht weg und musste dem Feld hinterhereilen. Da die Waldpassagen und die Strecke eng sind, war es gerade für die Quads schwer, zu überholen. Das wurde auch Sitzler zum Verhängnis. Nur mühsam konnte er sich durch das Feld kämpfen und wurde am Ende auf dem doch noch sensationellen zweiten Platz abgewunken.

Danach gingen die XC-Sportklassen 1, 2 und 3 an die Startlinie. In Klasse I fuhren die schefflenzer Fahrer Moritz Trunk (KTM), Richard Ziegler (Kawasaki) und Alexander Förschner auf den 25., 28. und 35. Platz. In der Klasse III zeigte MSC-Pilot Jarno Knaus (KTM) ein sensationelles Rennen. Er lag lange Zeit in Führung, doch zum Rennende musste er Kontrahenten ziehen lassen und fiel auf den vierten Platz zurück.

Danach fiel der Startschuss zum letzten Lauf und sportlichen Höhepunkt beim 2. GCC-Lauf in Triptis mit den Klassen XC-Pro, XC-Expert und XC-Advanzed. Bei einer stark ausgefahrener Strecke war es für die Teilnehmer bei der Renndistanz von zwei Stunden eine große Herausforderung. In der XC-Pro-Klasse sicherte sich Kornel Nemeth vom LOWO TM-Racing Germany souverän den Sieg. In der XC-Advanced-Klasse ging MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) erneut an den Start und fuhr mit einem tollen 8. Platz in die Top-Ten-Platzierung. Marvin Möhler (KTM) belegte den 16. Platz.

Nächster GCC-Lauf ist am 18./19. Juni in Venusberg bei Chemnitz.