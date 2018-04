Neckarzimmern. (ds) Bei der vorletzten Veranstaltung zur Motorrad-Superbike IDM auf dem Lausitzring erfüllte sich der Bayer Bikerbox Langenscheidt Pilot Marvin Fritz einen Traum. Am Lausitzring holt sich der Motorradrennfahrer in seinem ersten Jahr in der Königsklasse die deutsche Meisterkrone. - gerade mal zwei Jahre nach dem Titelgewinn als Rookie in der Supersport 600 Klasse.

Nur eine Woche vor dem Superbike IDM Finale in Hockenheim bot sich für den Führenden der IDM Superbike Marvin Fritz ein Wochenende voller Überraschungen. Nicht nur das Wetter gab Anlass für Frust.

Ungeachtet der sechs Kilo Zusatzgewicht, die Fritz laut Reglement als Dauersieger mitschleppen musste, holte sich der Badener bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen die schnellsten Runde im Abschlusstraining und lag damit nur 1,2 Sekunden hinter der Pole Position der Weltelite der World Superbike. Bei der verregneten Superpole, einem zehnminütigen Sprintrennen, bei dem die Startaufstellung bestimmt wird, stürzten 80 Prozent der Fahrer, darunter auch Marvin Fritz. Während Fritz glimpflich davon kam, war seine Superbike Yamaha nur noch Schrott

Dank nächtlichem Einsatz der gesamten Crew wurde das Superstockmotorrad von 2015 für das erste Rennen gerade noch rechtzeitig fertig. Vom Start weg auf Position drei, konnte der ADAC Pfalz Fahrer den Anschluss an die Spitze mit Trautmann und Alt halten. Fritz:" "Das Stockmotorrad ist Standard, das heißt, es fehlt im Vergleich zu den Superbike Motorrädern meiner Konkurrenten einiges an Leistung".

Hochkonzentriert und mit tollem fahrerischem Einsatz verteidigte Fritz im weiteren Rennverlauf eisern seinen Podiumsplatz und trieb seine Yamaha über den Zielstrich. Fritz: "In der Auslaufrunde löste sich meine Anspannung. Dann habe ich erst realisiert, dass ich soeben deutscher Meister geworden bin. Danke an mein Team an meine Sponsoren und Gönner, meine Familie und Freunde und alle, die mich unterstützen und an mich glaubten".

Schon jetzt freut sich der frischegebackene Meister auf sein Heimrennen in Hockenheim am kommenden Wochenende, bei dem es unter www.superbike-idm.de noch Karten zu kaufen gibt.

Gesamtstand nach 13 Rennen von 16 Rennen: Deutscher Meister: Marvin Fritz /Bayer-Bikerbox Langenscheidt Racing 256 Punkte, 2. Florian Alt /Yamaha MGM Racing, 181 Punkte