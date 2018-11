Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es ist eine andere Sportart, ja. Es ist eine andere Liga, ja. Und doch konnte man sich in der Mosbacher Jahnhalle am Samstagabend fühlen wie einst Fans und Fußballer des FC Schalke 04. Aber während sich damals im Mai 2001 die Gelsenkirchener viereinhalb Minuten als Deutscher Fußballmeister fühlen durften und dann noch vom FC Bayern dann doch ins Tal der Tränen gestürzt wurden, lief es für die Handballer des TV Mosbach genau andersrum.

Die eigene Partie gegen HC Bad Wimpfen war längst mit 33:20 gewonnen, der Meistertitel dennoch in weiter Ferne. Denn 30 Kilometer weiter wurde noch gespielt, Tabellenführer Degmarn/Oedheim führte mit drei Toren Vorsprung beim TSV Buchen. "Es hat eigentlich keiner mehr damit gerechnet", so die Einschätzung von TV-Kreisläufer Stefan "Schoko" Heiß, Stand Abpfiff in der Jahnhalle. Und dann kam "Schalke reloaded" - nur mit Jubel! Vom Buchener Hallensprecher hatte TV-Vorstandsmitglied Uwe Strebel über den Buchener Sieg in letzter Sekunde erfahren, die frohe Kunde via Mikro und Lautsprecher in der Jahnhalle verbreitet. "Danach gab’s kein Halten mehr", so Heiß weiter, "die Halle hat gebebt!"

Auf den allerletzten Metern und dank der Schützenhilfe aus Buchen durften die "HaBaMos" also doch noch die Meisterschaft in der Bezirksliga Heilbronn/ Franken feiern. Ein tolles Abschieds᠆geschenk für Trainer Heiko Förster, der sein Engagement bekanntlich beendet. Und gefeiert wurde ausgiebig. "Erst haben wir die Jahnhalle abgerissen", erklärt im Nachgang Meistermannschaftsmitglied Stefan Heiß schmunzelnd, "danach ging’s im Airport weiter." Irgendwie ein passender Abschluss für einen Mosbacher Handballsamstag zum Abheben.

Und neben der "Ersten" durften auch die Herren des TV Mosbach II den Meistertitel feiern. Ein 38:26-Erfolg gegen Bad Wimpfen II bedeutete Finalplatz eins in der Kreisliga A.