Hardheim. (kn) Mit einem 23:23-Unentschieden musste sich der TV Hardheim in der Handball-Badenliga gegen Schlusslicht TV Bretten begnügen. Von Beginn an sahen die zahlreichen Zuschauer eine Partie, die nicht in Fahrt kommen wollte. Bereits fünf Zeigerumdrehungen waren vergangen, als die Gäste zum 0:1 erfolgreich waren. Bereits zehn Sekunden später durfte auch Hardheims Anhangjubeln, nachdem Silas Hefner zum Ausgleich getroffen hatte. Doch in der Folgezeit dümpelte die Partie vor sich hin. Zumindest stimmte auf Hardheimer Seite das Ergebnis, nachdem Tim Schneider kurz vor dem Seitenwechsel das 9:6 für seine Farben erzielt hatte. Beim 10:8 Halbzeitstand wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Pause kamen die Gäste immer besser ins Spiel und glichen zum 13:13 aus. Der TV Hardheim verlor völlig seine Linie und lag prompt mit 16:19 im Hintertreffen.

Thomas Withopf und zweimal Daniel Knobloch sorgten innerhalb von drei Minuten aber für den 19:19-Ausgleich. Gleich zweimal legten aber nochmals die Gäste einen Treffer vor, während der TVH jeweils im Gegenzug ausgleichen konnte. Robin Steinbach sorgte mit seinem Treffer für Hardheims 22:21-Führung, während Schollmeyer erneut im Gegenzug ausgleichen konnte. Niko Neuhaus ließ 33 Sekunden vor Ende Hardheims Anhänger erneut jubeln, doch sein Treffer zum 23:22 konnten die Akteure letztlich nicht über die Ziellinie retten. Mit der Schlusssekunde erzielte Niklas Jolibois den 23:23-Ausgleich.

Fazit: Der TV Bretten wehrt sich mächtig gegen den drohenden Abstieg und auch der TVH muss weiterhin bangen nicht tiefer in den Strudel hineingezogen zu werden.