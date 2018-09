Mosbach. Während die Handball-Männer-Nationalmannschaft am Wochenende den Supercup gegen Brasilien, Serbien und Slowenien im Norden der Republik austrägt, bestreiten die deutschen Juniorinnen im Handballkreis Neckar-Odenwald-Tauber drei Testspiele gegen die "Grande Nation" Frankreich. Bereits am Dienstag kam es zum ersten Vergleich in Königshofen.

Am heutigen Donnerstag, 5.November, um 19 Uhr in der Mosbacher Jahnhalle ist die Handballabteilung des TV Mosbach Gastgeber des internationalen Vergleiches der U17 weiblich zwischen Deutschland und Frankreich. Beide Mannschaften qualifizierten sich bereits für die Weltmeisterschaft 2016 in der Slowakei.

Die Begegnung in Mosbach wird dabei im Rahmen der Aktion des DHB "alkoholfreier Sport genießen" sowie im Rahmen des Projektes "Wer ist hier die Flasche" des Neckar-Odenwald-Kreises ausgetragen. Der Erlös der Veranstaltungen geht über Botschafter Dominik Klein (mehrfacher Deutscher Handballmeister, Champions League Sieger und Handballweltmeister 2007) an den Mukoviszidose, der sich für Menschen mit der unheilbaren Erbkrankheit einsetzt und an den Förderverein Handball Neckar-Odenwald-Tauber zur Unterstützung der Jugendarbeit in der Region.

Der TV Mosbach hofft auf zahlreiche Unterstützung der Zuschauer für diesen international hochklassigen Handball-Vergleich. Karten für dieses Handballevent gibt es an der Abendkasse.