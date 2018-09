Walldürn. (Sti) Goju Ryu-Karate der Spitzenklasse gab es in Walldürn zu sehen. Zum zweiten Mal seit ihrem Bestehen war die Sportkarateabteilung der Eintracht Walldürn Ausrichter des Internationalen Deutschen Goju-Ryu-Cup 2017, der auch als Deutsche Meisterschaft dieser Stilrichtung gewertet wurde. Über 200 Athleten in allen Altersgruppen gingen bei dieser Großveranstaltung an den Start und boten vor zahlreichen Zuschauern nahezu zehn Stunden lang hervorragenden Karatesport. Neben Teilnehmern aus allen deutschen Landesverbänden gingen bei diesem Internationalen Deutschen Goju-Ryu-Cup auch Teilnehmer aus Österreich und aus der Schweiz an den Start.

Die Siegerehrungen wurden von Wettkampfleiter Peter Steinbauer (Hesseneck-Kailbach) und von Walldürns Abteilungsleiter Wolfgang Bundschuh durchgeführt.

Die Teilnehmer der Karateabteilung der Eintracht Walldürn konnten an diesem Tag ihren Heimvorteil nutzten und insgesamt vietr erste, fünf zweite Plätze sowie sieben dritte Plätze erkämpften und belegten. Zusammen mit dem Shotokan Esslingen waren die Walldürner Karateka das erfolgreichste Team der Meisterschaften. Ein Auszug aus der Siegerliste

Kumite Einzel Jungen: 1. Luka Kreft, Vushido Heilbronn, 2. Nick Marlo Schwarzbeck, Bushido Heilbronn, 3 Andrej Kistner, Walldürn und Georg Eckstein, DB Neckar-Odenwald.

Kumite Einzel Mädchen -35 kg: 1. Tamara Reimann, Shotokan Esslingen, 2. Antonia Kieser, KG Rhein-Neckar, 3. Colleen Märker, Sportkarate Walldürn und Anne-Sophie Aguntius, GR Schifferstadt.

Kumite Einzel Mädchen +35 kg: 1. Johanna Lenz, KDV Neckargerach, 2. Josephine Herzschuh, KDV Neckargerach.

Kata Einzel Jungen: 1. Sebastian Stadelmaier, IT Franken, 2. Aaron Henn, IT Franken, 3. Lennox Schenk, KV Eppingen.

Kata-Team Jungen: 1. RuS St. Arnold, 2. Walldürn, 3. IT Franken und SV Bad Bentheim.

Kata Einzel Mädchen: 1. Anna Speth, TV Trennfurt, 2. Pia Klusekemper, TuS St. Arnold, 3. Hannah Vogt, IT Franken und Amelie Hammel, TSV Bönnigheim.

Kumite Einzel Mädchen -40 kg: 1. Ula Duschek, Sportkarate Walldürn, 2. Jana Weismann, Sportkarate Walldürn, 3. Marie Wengel, Sportkarate Walldürn und Silvia Duschek, Sportkarate Walldürn.

Kumite Einzel Mädchen +40 kg: 1. Jana Hüser, CKD Wettringen, 2. Lorena Wahl, KSS Nürtingen, 3. Selina Fabian, KD Rochlitz und Mia Mertens, Sportkarate Walldürn.

Kata Einzel Jungen: 1Leif Dreyer, TuS St. Arnold, 2. Tobias Schälte, SGR Reusrath, 3. Til-Henri Selle, KC Seelze und Neal Denzer, IT Franken.

Kumite Einzel Jungen -40 kg: 1. Muhammed Özdemir, KG Rhein-Neckar, 2. Faid Hurem, Sportkarate Walldürn, 3. Gabriel Tausul-tanov, Bushido Stollberg.

Kata-Team Schüler Jungen: 1. IT Franken 1, 2. IT Franken 2.

Kumite-Team Schüler Mädchen 1. Sportkarate Walldürn 2, 2. Sport-karate Walldürn 3, 3. GR Schifferstadt und CDK Wettringen.

Kata Einzel Mädchen: 1. Nele Eisenschmidt, Sportkarate Walldürn, 2. Lilian Binöder, IT Franken, 3. Angelika Pankratov, TV Emsdetten.

Kumite-Team Jungen: 1. Walldürn, 2. Nippon Bremerhaven, 3. KSB Bad Rappenau und KSC Freudenstadt.

Kumite Einzel Mädchen -56 kg: 1. Katharina Wagner, Sportkarate Walldürn, 2. Anna Wolterin, CKD Wettringen, 3. Corinna Härdtner, TSV Schwaigern.

Kumite Einzel Mädchen +56 kg: 1. Leontien Wieber, KV Maulbronn, 2. Sara Djapa, Sportkarate Walldürn, 3. Anna Wolz, KV Obrigheim und Sarah Sauter, TSV Schwaigern.

Kata Einzel Jungen: 1. Loris Weinreich, Shugokan München, 2. Justin Biko, IT Franken.

Kumite-Team Jungen: 1. GR Schifferstadt, 2. KD Rochlitz, 3. KG Maulbronn/Walldürn.

Kumite Einzel Damen -58 kg: 1. Stella Holcer, GR Schifferstadt, 2. Viktoria Speer, KSS Nürtingen, 3. Larissa Mackert, Sportkarate Walldürn und Sindy Granic, KSS Nürtingen.

Kata-Team Damen: 1. IT Franken, 2. Sportkarate Walldürn.

Kata Einzel Herren Ü35: 1. Dirk Schuhmann, PSV Bochum, 2. Johann Huber, PSV Bochum, 3. Alexander Schulz, KDV Neckargerach und Achim Haubenestel, MTV Ludwigsburg.