Buchen. Es geht für die Handballer des TSV Buchen um das sportliche Überleben in der Landesliga Baden. Mit einem Sieg in Bammental würde der TSV Buchen ein dickes Ausrufezeichen setzten und den Abstiegskampf immer hitziger erscheinen lassen. Die zweite Herrenmannschaft trifft auf einen direkten Konkurrenten.

Endlich ist es soweit, werden sich so manche Jugendspieler und Jugendtrainer sagen, die laufende Saison ist nach dem kommenden Jugendheimspieltag zu Ende. Doch man möchte zuhause im Hexenkessel den Zuschauern noch schöne Spiele bieten. Los geht es am Samstag, 1. April, um 13 Uhr mit der weiblichen C-Jugend, sie trifft auf den Tabellensiebten TV Mosbach. Danach spielt um 14.30 Uhr die männliche C-Jugend gegen die Spielgemeinschaft JSG Flein-Horkheim II. Ab 16 Uhr geht die weibliche B-Jugend in ihr letztes Spiel der Saison, Gegner ist der Tabellenfünfte aus Tauberfranken. Im Anschluss ist eine weitere Mannschaft aus dem Taubertal in Buchen zu Gast, die Spielgemeinschaft bestehend aus Königshofen und Tauberbischhofsheim wird der letzte Gegner für die männliche B-Jugend sein. Vor zwei Wochen konnten sich die Jungs gegen den TV Mosbach die Meisterschaft in der Bezirksliga Heilbronn-Franken sichern. Nach dem Spiel wird wie üblich der Wimpel für die Meisterschaft 2016/17 vom Staffeleiter übergeben. Anwurf zum letzten Spiel der Saison gegen die JSG Tauberfranken ist um 18 Uhr.

Ab 20 Uhr geht es für die zweite Mannschaft gegen den direkten Konkurrenten SG SchoBott IV um weitere Punkte in der Kreisliga A Heilbronn-Franken. Durch die deutliche Niederlage am vergangenen Wochenende bei der SG Degmarn-Oedheim II ist man in heimischer Halle auf Wiedergutmachung aus, denn man möchte in den verbleibenden zwei Spiele noch vier Punkte erkämpfen. Anwurf ist um 20 Uhr.

Am darauffolgenden Tag ist die Buchener erste Männermanschaft beim TV Bammental zu Gast. Der Gegner aus dem Elsenztal liegt derzeit mit 16:18 Punkten auf Rang sieben. Der TSV liegt nach der Niederlage beim TV Mannheim-Friedrichsfeld II auf dem vorletzten Tabellenplatz und würde mit einem Sieg den Abstiegskampf nochmal aufmischen. Das Hinspiel im Buchener Hexenkessel gewann Buchen damals knapp mit 31:29, genau dies möchte Coach Sebastian Wiener auch in der Elsenzhalle wiederholen.

Mit einer vollen Bank könnte dies auch gelingen, denn dann würde man den Gegner aus Bammental wieder in den Abstiegskampf mit hineinziehen und sich selbst wieder Hoffnung für das Ziel Klassenerhalt schaffen. Falls man in der Elsenzhalle als Verlierer die Heimreise antritt, würde dies wohl den Abstieg für den TSV Buchen aus der Landesliga bedeuten. Doch damit will man sich noch gar nicht beschäftigen, die Mannschaft des TSV Buchen wird auf die Unterstützung der Fans und Trommler hoffen. Anwurf ist am Sonntag, 2. April, um 18 Uhr.