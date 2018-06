Mosbach. (RNZ) Das letzte Spiel in diesem Jahr und gleichzeitig letzte Hinrundenspiel steht am heutigen Samstag auf dem Programm der Mosbacher Landesliga-Handballer. Am 13. Spieltag erwarten die Kreisstädter den SSV Hohenacker, der auf dem vorletzten Platz in die Jahnhalle kommt. Während der Gastgeber auf die ersten Punkte vor eigenem Publikum hofft, warten die Gäste auf ihren ersten Auswärtssieg in dieser Runde. Heimsiege über Bönnigheim, Oßweil und Großbottwar folgte ein Remis in Neckarsulm und somit hat der SSV wenigstens ein Punkt in der Fremde ergattert. Die Waiblinger Vorstädter wollen unbedingt ihren ersten Auswärtserfolg in Mosbach einfahren und den TV Mosbach auf jeden Fall auf Distanz halten.

Im Duell Letzter gegen Vorletzter wird eine der beiden Negativserien reißen. Gelingt dem TV Mosbach der erste Heimsieg der Saison, sind es nur drei Punkte auf den Nächstplatzierten und alles ist nach einer unzufriedenen Hinrunde offen. Sollten die Gäste ihren ersten Auswärtssieg der Saison am Hammerweg feiern, kann der TV Mosbach bereits zum Weihnachtsfest mit der Bezirksliga planen. Anwurf ist wie gewohnt um 20 Uhr in der Mosbacher Jahnhalle am Hammerweg.

Die Partie der zweiten Herrenmannschaft in Bad Friedrichshall wurde auf Sonntag 18 Uhr verlegt. Zuvor spielen die Frauen gegen den TSV Willsbach und wollen unbedingt punkten. Um 16.15 Uhr kommt es zum Derby zwischen den B-Jugend Mannschaften des TV Mosbach und TSV Buchen und gleichzeitig Spitzenspiel. Die Jungs vom Trainer-Team Butschbacher, Somogyi und Rinderle empfangen den Zweitplatzierten als Tabellenführer.

Den Beginn des Tages machen die E-Jugend gegen Walldürn um 13:15 Uhr und um 14.45 Uhr die D-Jugend gegen HG Königshofen/Sachsenflur. Als einzige Mannschaft am Sonntag unterwegs ist die weibliche D-Jugend die zum TV Lauffen reisen wird. Alle Mannschaften freuen sich auf ihren Besuch und ihre lautstarke Unterstützung von der Tribüne.