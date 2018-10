Obrigheim. (rol) Zum ersten Mal seit seinem Olympia-Debut wird sich Nico Müller (23) heute Abend beim Bundesliga-Wettkampf gegen Neuling SC Pforzheim (Beginn: 19.30 Uhr) wieder in der heimischen Neckarhalle präsentieren. Er und Matthäus Hofmann, der sich nach langer Verletzungspause aufs Comeback vorbereitet, gehören dem deutschen Nationalkader an - und werden auch weiterhin von Oliver Caruso trainiert, der bekanntlich vom Bundes- zum Landesverband wechselt. Obrigheims Rekordheber (111 Bundesliga-Einsätze) zieht Bilanz und blickt voraus.

Nach vier Jahren als Bundestrainer hören Sie zum Jahresende auf und arbeiten danach wieder für den Baden-Württembergischen Gewichtheberverband (BWG). Ist das nicht ein Rückschritt?

Oliver Caruso: Für mich nicht, im Gegenteil. Ich hätte als Bundestrainer ja weitermachen können und es ist reizvoll, mit den besten Athleten zu arbeiten, sie auf Europa- und Weltmeisterschaften und vor allem die Olympischen Spiele vorzubereiten. Aber das Arbeitspensum, das sehr eingeschränkte Privatleben, das Drumherum - unterm Strich hat all das dazu geführt, dass ich mich neu orientiere. Zumal es immer eine Option war, zum BWG zurückzukehren.

Welche Aufgaben werden Sie dort übernehmen?

Ich werde wieder als verantwortlicher Landestrainer tätig sein. Eine Position, in der ich mich schon vor dem Wechsel zum BVDG als Bundestrainer sehr wohl gefühlt habe. Ich werde mit Nachwuchs- und Leistungssportlern arbeiten, Gewichtheber-Trainer aus- und fortbilden, nah dran sein an der Entwicklung der Vereine und des Verbands. Die Zusammenarbeit mit der Führung des BWG ist sehr eng und vertraut, auch das ist mir wichtig.

Wie beurteilen Sie mit dem Abstand von drei Monaten das Abschneiden der deutschen Mannschaft bei Olympia?

Insgesamt war ich mit dem Auftritt unserer Athleten zufrieden, auch wenn nicht jeder in Rio seine beste Leistung abgerufen hat. Vier unserer fünf Sportler sind unter die Top 10 gekommen, das ist ein respektables Ergebnis. Ich weiß, wie viel unsere Sportler in der Vorbereitung investiert und wie leidenschaftlich sie trainiert haben. Da kann ich keinem Einzigen einen Vorwurf machen.

Sie haben während Olympia in den Medien beklagt, dass Sie und Ihre Athleten sich benachteiligt fühlen und haben sogar mehrere Länder genannt, in denen staatliches Doping betrieben werde. Wie sehr frustriert Sie das?

Ich stehe zu meinen Aussagen, da habe ich nichts zurückzunehmen. Wir fordern dopingfreien Sport und halten uns daran, gleichzeitig sehen und wissen wir, was bei unseren Konkurrenten passiert. Schon so oft wurden härtere Anti-Doping-Maßnahmen versprochen - aber richtige Fortschritte hat es kaum gegeben. Ja, das ist frustrierend, aber wir hoffen weiter, dass sich etwas verbessert und versuchen unsere Motivation und die Lust am Gewichtheben hoch zu halten. Sonst hätte das alles keinen Sinn.

Die beiden Obrigheimer Nationalheber Nico Müller und Matthäus Hofmann haben Sie schon als Jugendliche trainiert. Wie geht es da weiter?

Daran soll sich in Zukunft nichts ändern. Nico hat eine tolle Entwicklung genommen und auch bei Olympia einen guten Wettkampf gezeigt. Matthäus hatte Pech mit seiner Verletzung. Ich hoffe, dass er bald wieder völlig gesund und belastbar sein wird. Beide Athleten sind im besten Gewichtheber-Alter und längst nicht am Ende ihrer Möglichkeiten.