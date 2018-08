Schwarzach. (rol) Almir Velagic kommt nach Schwarzach und er wird knapp 150 Kilo mitbringen. Der schwerste, stärkste und beste Gewichtheber Deutschlands wird am kommenden Sonntag, 22. Mai 2016, im neuen Domizil des Vereins Kraft-Werk Schwarzach zusammen mit seinen Kollegen aus dem "Team Rio 2016" ein öffentliches Training absolvieren.

Ab 11 Uhr ist die Halle in der Tonwerkstraße 1 geöffnet, gegen 11.30 Uhr soll die Übungseinheit beginnen. "Da wird es ganz locker zugehen", sagt Bundestrainer Caruso, der in Schwarzach wohnt, und im Laufe des Nachmittags mit seinen Sportlern aufbrechen wird zu einem zweiwöchigen Lehrgang in die Sportschule Kienbaum bei Berlin. "Jetzt beginnt die heiße Phase der Olympia-Vorbereitung. Wir sind bis zum Start der Spiele in Rio fast nur noch im Trainingslager. Das hat sich bewährt, weil man dort in Ruhe trainieren und sich ganz auf seinen Sport konzentrieren kann", so Caruso.

In Schwarzach, wo am Sonntag das "neue Kraft-Werk" erstmals die Pforten für interessierte Besucher öffnet, wird der Nationalkader nach dem Schautraining für kurze Gespräche und Autogramme zur Verfügung stehen. Fast ein Heimspiel ist der Auftritt für den Obrigheimer Nico Müller, dem mit 22 Jahren jüngsten deutschen Olympia-Gewichtheber. Auch Kapitän Jürgen Spieß, der wie Velagic bereits zwei Mal bei Olympischen Spielen dabei war (2008, 2012), sowie Superschwergewichtler Alexej Prochorow, der Chemnitzer Max Lang und die aktuell beste deutsche Gewichtheberin Nina Schroth werden erwartet. Nach den Profis demonstriert gegen 14 Uhr die Schüler- und Jugendmannschaft von Kraft-Werk Schwarzach, wie gut sie das Gewichtheben bereits beherrschen. Den ganzen Tag über (11 bis 17 Uhr) besteht Gelegenheit, den neuen Trainingspark mit mehr als 100 Kraftmaschinen, Fitnessgeräten und Langhanteln auf einer Fläche von rund 1200 Quadratmetern kennenzulernen. Der Hallentrakt wurde in monatelanger Arbeit komplett renoviert. Die Bewirtung - Mittagessen ab etwa 12.30 Uhr, später Kaffee und Kuchen - übernehmen örtliche Vereine, daneben gibt es Abwechslung unter anderem beim Kinderschminken und in der Seitenbacher Lounge.