Obrigheim. (rol) Ende Januar wäre es fast passiert. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, womit man in diesen Tage eben so zu kämpfen hat. Auch Alexander Oberkirsch war nicht verschont geblieben, dem Gewichtheber schwanden die Kräfte. Gerade rechtzeitig kam der 28-Jährige auf die Beine, zwar noch etwas angeschlagen, aber er konnte antreten für seinen SV Obrigheim. Im ersten Wettkampf des Jahres gewann der Bundesligist am vergangenen Samstag beim AC Mutterstadt mit 776:737,4 Punkten.

Oberkirsch kam aus den genannten Gründen zwar nicht an sein gewohntes Niveau heran, doch mit 130 Punkten leistete er einen wichtigen Beitrag zum Auswärtssieg, der ohne ihn wohl nicht gelungen wäre. "Es war sehr wichtig, dass Alex starten konnte. Denn Mutterstadt hat Druck gemacht und wollte für eine Überraschung sorgen", sagt Obrigheims Teamchef Edmund Ehrmann. Der Kader des Neckar-Odenwald-Clubs ist in dieser Saison nicht allzu üppig besetzt, und der Ausfall von Nationalheber Matthäus Hofmann wiegt ohnehin schon schwer.

Gut also, dass sich Alexander Oberkirsch aufraffen konnte. Es war sein 39. Bundesliga-Einsatz für den SV Obrigheim, am kommenden Samstag (13. Februar) im Heimkampf gegen den KSV Durlach kann er ein kleines Jubiläum feiern. Durch seinen dann 40. Einsatz rückt er auf Rang 11 in der Liste der Obrigheimer Gewichtheber mit den meisten Einsätzen. Ebenfalls 40 Mal dabei war Dieter Wolf (von 1998 bis 2005). Auch der Aufstieg in die Top 10 ist bald zu schaffen, dafür muss Oberkirsch den ehemaligen Nationalheber Jörg Mazur ein- und überholen. Der stand für Obrigheim insgesamt 45 Mal auf der Bundesliga-Bühne.

Was Alexander Oberkirschs Obrigheimer Zeit bislang besonders macht, ist die Außergewöhnlichkeit, dass der Berliner bislang in keinem einzigen Wettkampf gefehlt hat, seit er am 17. September 2011 sein Debüt gab. Passenderweise im Auswärtskampf beim KSV Durlach, dem nächsten Gegner, den der SV Obrigheim damals mit 785,8:615,2 klar zu seinen Gunsten entschied. "Wir wollen uns für das Duell um Platz drei qualifizieren", bestätigt Oberkirsch das gemeinsame Ziel von Mannschaft und Verein, nachdem sich der deutsche Meister AV Speyer in dieser Saison als zu stark erwiesen hat. Derzeit ist der SV Obrigheim Zweiter in der Bundesliga Süd-West. Diesen Platz muss er verteidigen, um im März gegen den Nord-Ost-Zweiten, voraussichtlich den Berliner TSC, um Bronze stemmen zu können.

Bis dahin will Alexander Oberkirsch "unfehlbar" bleiben, seine Serie fortsetzen und in der Rolle als Dauerbrenner bestehen.