Obrigheim. (rol) Am kommenden Samstag ab 19.30 Uhr kämpfen die Obrigheimer Gewichtheber im "kleinen Finale" gegen den Nord-Ost-Vizemeister Berliner TSC. Daten und Fakten zum Saisonabschluss:

Souveräne Serie: Dem Berliner TSC stand Obrigheim bislang vier Mal gegenüber - und gewann immer. Die beiden Mannschaften trafen sich erstmals 2013 im Halbfinale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft: Zu Hause deklassierte der SV Obrigheim den TSC mit 867,4:700,8 Punkten, der Rückkampf endete 779,6:698,6. Ein Jahr standen beide Teams erneut im DNM-Halbfinale. Erneut wurde das Duell zu einer klaren Angelegenheit für Obrigheim, obwohl die Berliner dieses Mal eine bessere Leistung ablieferten: Obrigheim gewann daheim mit 926,0:785,4, auswärts mit 866,6:805,4.

Hochkarätige Heber: Die Zuschauer in der Neckarhalle dürfen am Samstag sportliche Top-Leistungen erwarten. Allein schon deshalb: Mit Hofmann, Nico Müller und Jakob Neufeld beim SV Obrigheim sowie Robert Joachim und Michael Müller beim Berliner TSC stehen gleich fünf aktuelle Heber des Bundeskaders auf der Bühne. Die Nationalmannschaft bereitet sich unter Leitung des aus Obrigheim stammenden Bundestrainers Oliver Caruso auf die Europameisterschaft Mitte April in Norwegen vor. Also werden die Sportler ihren Auftritt in Obrigheim zur Generalprobe nutzen.

Berlin auf Bronzeplatz: In der aktuelle Bestenliste der Bundesliga, die jeweils das höchste Ergebnis einer Mannschaft im Laufe dieser Saison berücksichtigt, steht der Berliner TSC derzeit vor dem SV Obrigheim. Die Heber aus der Hauptstadt erzielten in der Spitze 809,6 Punkte, während der Rundenrekord des SV Obrigheim bislang bei 807 Punkten steht. Oben thront der AV Speyer mit 898,6 Punkten vor dem Chemnitzer AC mit 847,8 Punkten.

Trio unter Top 10: Drei Athleten, die am Samstag in der Neckarhalle antreten, gehören gemessen an ihren Bundesliga-Leistungen in dieser Saison zu den Top 10: Obrigheims Nico Müller ist hinter dem Bulgaren Vasil Gospodinov (189 Punkte), dem Polen Thomas Zielinski (181,2) und seinem Nationalmannschaftskollegen Max Lang (180) der Viertbeste mit 177,2 Punkten. Die Berliner Michael Müller (167,2) und Robert Joachim (167) belegen die Plätze sieben und acht.

Starker Süden: Am Wochenende werden sämtliche Platzierungswettkämpfe in der Gewichtheber-Bundesliga ausgetragen. In den Duellen stehen sich jeweils die Teams gegenüber, die in ihrer Staffel auf dem gleichen Rang gelandet sind. Das Heimrecht fällt dabei der Mannschaft zu, die in ihren drei besten Wettkämpfen den höheren Punkteschnitt aufweist. Ausnahme: Der Austragungsort des Finales wechselt im Jahresturnus von Süd-West nach Nord-Ost und zurück. Die fünf Duelle der Zweit- bis Sechstplatzierten finden allesamt im Süd-Westen statt. Sprich: Das Leistungsniveau in dieser Staffel ist durchweg höher als im Nord-Osten.

Speyer am Sonntag: Der aktuelle deutsche Meister AV Speyer, an dem der SV Obrigheim in der Bundesliga Süd-West in dieser Runde nicht vorbeikam, tritt am kommenden Sonntag um 15 Uhr zum Endkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft beim Nord-Ost-Meister Chemnitzer AC an. Für die Pfälzer wird unter anderem der derzeit stärkste deutsche Gewichtheber starten: Almir Velagic, Sechster bei der WM 2015 in Houston. Der Superschwergewichtler stemmte vor seinem Wechsel nach Speyer vier Jahre lang die Hantel für den SV Obrigheim.