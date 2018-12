Robert Balint macht am Barren eine gute Figur.

Buchen-Hettingen. (ls) Die Jugendkürmannschaften der Nordbadischen Tirnligarunde LK III trafen zum ersten Wettkampf in der Sporthalle in Hettingen. Nach der Begrüßung durch Jugendleiter Michael Schmelcher vom FC Hettingen zeigten die Nachwuchsturner der SG Kirchheim, TSG Seckenheim, TV Neckarau, TSV Untergrombach und FC Viktoria Hettingen beachtliche Leistungen an den olympischen Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck.

Die über 60 Zuschauer sahen Kürübungen auf verschiedenem Niveau. Am technisch schwierigsten turnte die Mannschaft der SG Kirchheim und sicherte sich mit 196,20 Punkten den Tagessieg. Den zweiten Platz holte die TSG Seckenheim mit 187,30 Punkten vor dem TV Neckarau mit 185,30 Punkten. Das junge Team vom FC Hettingen sicherte sich mit einem knappen Vorsprung von 0,3 Punkten den vierten Platz und errang 174,95 Punkte.

In der Hettinger Mannschaft turnten die Nachwuchsturner Lucas Staudinger, Moritz Kreß, Julian Heffner, Robert Balint, Florian Gramlich, Toni Lovrinovic und Niklas Mackert. Da es für meisten Jugendturner der Einstiegswettkampf im Kürbereich war, zeigte sich Trainer Michael Schmelcher zufrieden mit den gezeigten Leistungen und hofft bei den kommenden Wettkämpfen noch ein paar Punkte mehr sammeln zu können.

Als Kampfrichter waren Konstantin Scheuermann und Christof Mackert im Einsatz. Das Wettkampfbüro leiteten Klara Schmelcher und Suse Schmidt. Der nächste Wettkampf findet am 5. Februar in Untergrombach statt.