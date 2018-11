Von Carolin Reisenauer

Spielberg. Mit dem 0:4 (0:1) erlitt Neckarelz erneut eine bittere Klatsche. Einen Vorwurf kann der Spielvereinigung dennoch nicht gemacht werden: Das Schlusslicht geht jedes Spiel voll motiviert an und leistet über die gesamte Spieldauer Gegenwehr. Wer weiß, was passiert wäre, wenn eine der guten Möglichkeiten von Abedin Krasniqi (41./51.) den Weg ins Tor gefunden und damit den Ausgleich bedeutet hätte? Auch Fabio Schmidt blieb der erste Treffer seit Mitte Februar verwehrt. Sein Schuss knallte an die Latte (70.).

Und so nahm das Geschehen in Spielberg eben doch seinen gewohnten Lauf. Die Hausherren gingen in der 19. Spielminute in Folge einer Ecke durch Alexander Zimmermann in Führung. Auch das zweite Gegentor fiel ebenfalls nach einem Standard, als Stefan Müller ebenfalls per Kopfball erfolgreich war (55.). In der Schlussphase sorgte schließlich Thomas Can mit seinen beiden Treffern (76., 81.) für klare Verhältnisse.

"In der ersten Halbzeit konnten wir eigentlich gut mithalten. Wir haben immer wieder so Phasen, in denen wir dabei und ebenbürtig sind. Uns fehlt es einfach, das über 90 Minuten abrufen zu können, und eben etwas die Qualität im letzten Drittel, um ein Tor erzielen zu können", erklärte Trainer Marc Ritschel nach der 26. Niederlage im 29. Spiel ehrlich.

SV Spielberg: Moritz, R. Müller, S. Müller (65. Nirmaier), Brunner (38. Malsam), Jäckh (46. Schoch), Zimmermann, Benz, Kappler, Di Piazza, Can (83. Hasel), Bückle.

SpVgg Neckarelz: Deter, Frey, Schmidt, Krasniqi, Fertig (51. Gabler), Johann (72. Aomura), Huck (80. Kizilyar), Artun, Kurt (51. Cardal), Ahmeti, Luck.

Tore: 1:0 Zimmermann (19.), 2:0 S. Müller (55.), 3:0 Can (76.), 4:0 Can (81.); Schiedsrichter: Hafes Gerspacher (Heitersheim)