Leibenstadt. (js) Der SV Leibenstadt ist einer der kleinsten Vereine im Bereich des Badischen Fußballverbandes. Entgegen dem Trend leidet der B-Ligist nicht an Spielermangel , sondern verfügt über einen konkurrenzfähigen Kader. Im Interview verrät Vorsitzender Marcel Zimmermann, warum das bei seinem 70 Jahren alten Verein so ist. Gleichzeitig sieht er aber auch Probleme auf die Vereine zukommen. Entscheidend für ihn ist aber der Spaß am Fußball, der den Fortgang des Spielbetriebs aufrecht erhalten soll.

Herr Zimmermann, Sie sind seit fünf Jahren Vorsitzender des Fußball-B-Ligisten SV Leibenstadt. Was vor noch nicht allzu langer Zeit prophezeit wurde, scheint einzutreten, dass gerade in den unteren Klassen sich verstärkt der Spielermangel bemerkbar macht. Wie sieht es diesbezüglich bei Ihrem Klub aus?

Wir sind, was die Anzahl an Spieler in unserem Kader angeht, mehr als zufrieden. Wir konnten bislang gegen den Abwärtstrend arbeiten, was nicht immer einfach ist. Viele Spieler zieht es zu größeren Vereinen, höheren Klassen oder schulisch oder beruflich in die Ferne. Dennoch hat sich aufgrund der Kadergröße die Situation ergeben, mit unserem befreundeten Verein VfB Sennfeld eine weitere Mannschaft als SG zu melden. Dennoch ist die Gefahr immer da, dass bei uns Verletzungen oder nur eine Urlaubszeit einen Engpass hervorruft.

Wirken sich die vielen zweiten Mannschaften und Spielgemeinschaften auf das Niveau der Liga aus? Aufsteiger in die A-Klasse haben es erfahrungsgemäß schwer.

Ja, es gibt in unserer Spielklasse ein Mitwirken von Spielgemeinschaften, Zweiten oder sogar dritten Mannschaften. Das hat leider, wie auch der zweite Spieltag zeigt, öfters Spielabsagen zur Folge. Es verfälscht den Wettbewerb, wenn andere Mannschaften mit drei Punkten und drei Toren den "unverdienten" Nutzen ziehen. Es könnte am Ende einer Runde bei Punktegleichheit den direkten Aufstieg oder die Relegationsteilnahme kosten, wenn das Torverhältnis entscheidet. In meinen Augen gehört hier eine deutliche Sanktion bei Spielabsagen. Ebenso bringen zweite Mannschaften in der Regel sehr wenig Zuschauer mit. Das spüren wir in erster Linie am Eintritt und dem Rückgang an Getränken und Speisen im Sportheim.

Ab dieser Saison gilt für die untersten Amateurklassen das sogenannte Norweger Modell, das besagt, dass auch Begegnungen mit neun gegen neun Spielern ausgetragen werden können. In den beiden B-Ligen des Fußballkreises Buchen fielen aber bisher fünf Begegnungen aus, ohne dass das Norweger Modell angewandt worden ist.

Genau jetzt stehen auch die Vereine in der Pflicht, welche bei einem Spielermangel auf das Norweger Modell zurückgreifen müssten. Einem Verein muss klar sein, dass er mit einer personell schwachen Mannschaft auch nicht aufsteigen wird. Vielmehr geht es doch um den Erhalt des Spielbetriebs und die Freude am Fußball im Heimverein. Ein Gedanke wäre eine Veränderung in der Spielordnung des Badischen Fußballverbandes. Hier sollte es so geregelt sein, dass eine Mannschaft bei einer Spielabsage sofort das Aufstiegsrecht verliert und den Rest der Runde mit dem Norweger Modell spielen muss. Bei, SV Leibenstadt haben wir unsere Spieler und die Funktionäre klar in die Pflicht genommen. Die Entscheidung zu einer Spielgemeinschaft haben wir nicht leichtfertig getroffen sondern im Kollektiv.

Wie sind Sie mit der Auslosung der neuen B2 Staffel zufrieden? Haben Sie für sich gute Gegner erwischt?

Im Verhältnis steht unsere B1 und B2 eigentlich gleichwertig gegenüber. Es gibt viele gute Mannschaften in beiden Ligen. Ebenso hat der Verband ja für eine gleichwertige Mischung der ersten und zweiten, bzw dritten Mannschaften veranlasst. Leider haben wir dieses Jahr weniger Glück mit der Auslosung der Schlüsselzahlen in der Staffel. Hier trifft es uns als einzige Mannschaft, welche z.B. an fünf Spieltagen in der Vorrunde gegen eine zweite oder dritte Mannschaft spielen muss, welche mit der ersten Mannschaft spielfrei ist. Das heißt, die Vereine können in großem Umfang Spieler ihrer höherklassigen Mannschaft einsetzen. Diese Konstellation macht mich persönlich sehr unzufrieden. Einem kleinen Verein nimmt man hier durchaus potenzielle Chancen vorne mit zu mischen. Hier appelliere ich auch an die Fairness und den Sportgeist der höherklassigen Vereine.

Wagen Sie einen Ausblick. Wo steht der SV Leibenstadt in fünf Jahren?

Wir wollen als einer der kleinsten Vereine im Badischen Fußballverband bestehen und eine aktive Herrenmannschaft spielen sehen. Hierbei bauen wir auf unsere einheimischen, sowie auswärtigen Spieler. Ihnen sei unser Dank, dass wir zu unserem 70. Vereinsjubiläum mit zwei Mannschaften spielen können. Wir haben zuletzt zweimal die Relegationsteilnahme um den Aufstieg verloren. Unser Ziel ist es schon, oben mitzuspielen. Als Topfavorit der Liga sehe ich uns derzeit aber nicht. Dennoch sehe ich die Wichtigkeit und den Ausblick in Leibenstadt auch noch in fünf Jahren mit Spaß, Freude und Engagement Fußball zu spielen. Da sind wir schon ein besonderer Verein.