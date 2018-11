Von Herbert Schmerbeck

Neckarelz. Am Ende durften Spieler und Verantwortliche der Spvgg Neckarelz mal wieder lachen. Mit dem Ausgleichstreffer zum 3:3 in der Nachspielzeit gegen den FSV Hollenbach ging eine lange Durststrecke zu Ende. Die Mannschaft belohnte sich für die engagierten Auftritte in den vergangenen Wochen mit einem Punkt. Auch wenn es eine der schwächeren Leistungen des Fußball-Oberligisten in letzter Zeit war. "Glückwunsch kann man sagen, obwohl wir schlecht waren", meinte Trainer Marc Ritschel. Aber seine Mannschaft hatte dieses Mal das Glück auf ihrer Seite. Es war der erste Punktgewinn seit einem Monat. Der fünfte Zähler überhaupt. Mehr als ein kleiner Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf ist aber auch dies nicht. "Wir müssen weiterarbeiten", sagt Ritschel. "Ich denke, dass es aufwärts geht, wir haben mal drei Tore geschossen."

Der Neckarelzer Coach hatte einen Torhüterwechsel vorgenommen. Jan Nicklausson habe sich seine Chance durch gute Leistungen im Training verdient, sagte Ritschel. Und die samstägliche Nummer eins sah sich zunächst im Mittelpunkt des Geschehens. Die Spvgg konnte nicht an die zuletzt so mutigen Auftritte anknüpfen. Hollenbach hatte das Geschehen von Beginn an in der Hand und hätte früh in Führung gehen können. In der Anfangsphase scheiterte erst Alexander Albert, dann traf Julian Schiffmann (15.) nur den Pfosten und beim Kopfball von Martin Kleinschrodt (16.) klärte Nick Johann kurz vor der Linie. In der 25. Minute gab Abedin Krasniqi den ersten Schuss auf das FSV-Tor ab. Sein Freistoß war eine leichte Beute für Torhüter Joachim Fritsch. In der 36. Minute war wieder Hollenbach dran, doch Kevin Röckert verfehlte per Kopf. Fast im Gegenzug fasste sich Krasniqi dann ein Herz. Aus 25 Metern zog er einfach mal ab und traf genau in den Winkel zum 1:0. Hollenbach verschärfte sofort das Tempo und Martin Kleinschrodt (37.) glich per Kopf aus. Eine Minute später Glück für Neckarelz, als Nicklausson an der Strafraumgrenze Kleinschrodt umrannte, der Schiedsrichter aber auf Abseits entschied. So fiel zwei Minuten später das 2:1 - wieder durch einen Fernschuss. Dieses Mal traf Simon Fertig. Und noch mal Glück für Neckarelz. Julian Schiffmann (43.) traf ins Netz. Auch hier hatte das Gespann eine Abseitsstellung gesehen.

Nach der Pause benötigten die Gäste eine Viertelstunde, um wieder ins Spiel zu kommen. Und so hatte Arnold Luck in der 60. Minute die Riesenchance zum 3:1, schob aber aus sieben Metern über das Tor. Es hätte die Vorentscheidung sein können. "Wenn wir das machen, ist vielleicht ein Sieg drin", meinte Offensivmann Torben Frey. So bleibt es bei bisher einem Saisonsieg vom 31. August gegen den Karlsruher SC II.

Nun hatte der FSV wieder mehr Zug im Spiel nach vorne. Zunächst verfehlte Kleinschrodt (63.) das Tor knapp, dann glich Schiffmann (68.) aus und Kevin Röckert (75.) sorgte für das 2:3. "Dann haben wir tolle Moral bewiesen", lobte Ritschel. Kurz vor Ende der dreiminütigen Nachspielzeit flog ein langer Ball in den Hollenbacher Strafraum und Fertig staubte zum 3:3-Endstand ab. "Vielleicht war es richtungsweisend, dass wir in der 90. Minute auch mal ein Tor machen", meinte Ritschel.

Sein Gegenüber Ralf Stehle war dagegen ratlos. "Das ist schon etwas verrückt, ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Wir haben in den ersten 20, 25 Minuten klare Torchancen und kassieren dann durch zwei Sonntagsschüsse zwei Tore. Dann drehen wir das Ding noch und jetzt steht es 3:3."

SpVgg Neckarelz: Nicklausson, Schmidt (46. Kizilyar), Krasniqi, Aomura, Fertig, Johann (72. Üzümcü), Rzeszut (64. Filipovic), Luck, Cardal, Walzel (71. Hofmann) Frey.

FSV Hollenbach: Fritsch, Albert (59. Hutter), Schiffmann, Hofmann, Walz, Röckert (90. Baumann), Amon, Zeller, Egner, Martin Kleinschrodt, Michael Kleinschrodt

Tore: 1:0 (36.) Abedin Krasniqi, 1:1 (37.) Martin Kleinschrodt, 2:1 (40.) Simon Fertig, 2:2 (68.) Julian Schiffmann, 2:3 (75.) Kevin Röckert, 3:3 (90.+3) Simon Fertig.

Schiedsrichter: Dominik Schaal (Tübingen). Zuschauer: 100.