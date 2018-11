Von Hubert Waldenberger

Neckarelz. Weil die SpVgg Neckarelz in der Oberliga schon 96 Gegentore eingeschenkt bekam, sind die Neckartäler Tabellenletzter. Schon öfter mussten sie hohe Niederlagen einstecken. Als sich am vergangenen Samstag Tabellenführer SC Freiburg II im Elzstadion vorstellte, war eine deutliche Niederlage und gar Gegentreffer Nummer 100 zu befürchten. Doch wollten Trainer Marc Ritschels Schützlinge im Match gegen die Zweite des südbadischen Bundesligisten partout nicht in die Rolle des Opferlamms schlüpfen. Bis kurz vor der Pause stand es 0:1, in der 44. Minute fiel Gegentor Nummer 96. Mehr ließen der mehrfach glänzend reagierende Keeper Denis Deter und seine tapfer kämpfenden Kollegen nicht zu.

Dennoch stand die 21. Saisonniederlage unter dem Strich. Jedoch verursachte diese Niederlage bei den Fans keinen Frust. Die Frustrationstoleranz der nur noch wenigen treuen Anhänger ist gestiegen, die Erwartungshaltung parallel dazu gesunken. Und deshalb gab’s fast nur zufriedene Gesichter. "Nur 0:2 gegen den Tabellenführer kann sich sehen lassen", findet Fritz Kaiser, der Spartenleiter der Rolling Bones bei der Spielvereinigung. "Ich habe in der Regionalliga schöne Heimspiele gesehen. Und auch auswärts wie zum Beispiel in Offenbach oder Elversberg", sagt Kaiser. Er lässt es sich nicht nehmen, in nun sportlich schlechten Zeiten der Mannschaft die Treue zu halten.

Erhard Neuberth, dereinst erfolgreicher Stürmer der Neckarelzer, schlägt in die gleiche Kerbe und erwähnt, wie Fritz Kaiser, einen weiteren Aspekt: "Man interessiert sich ja auch für die gegnerischen Mannschaften." Die gegnerische Mannschaft aus Freiburg präsentierte zwar die bessere Spielanlage und ließ gelegentlich ihr Offensivpotenzial aufblitzen, doch hatten die Fußballinteressierten vom Tabellenführer mehr erwartet. Dass die Freiburger nur mit einem glanzlosen Arbeitssieg in ihren Mannschaftsbus stiegen, schreibt Erhard Neuberth der Neckarelzer Abwehrarbeit zu: "Hinten standen sie gut."

Dass seine Elf der Mannschaft aus dem Breisgau das Fürchten lehren würde, hatte Coach Marc Ritschel freilich nicht erwartet. "Aber Leidenschaft und Kampf muss man immer bringen, das war der Fall", lobt der Trainer. Vereinspräsident Dr. Thomas Ulmer nickt zustimmend und hebt Ali Artun hervor. "Er hat mir gut gefallen." Zwar spricht der "Doc" vom besten Spiel seit langem, erhebt Niederlagen der besseren Sorte jedoch nicht zum Credo. Und er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, sondern redet Klartext: "Man braucht auch Erfolgserlebnisse in Form von Siegen." Klingt da Resignation durch? Ist der Vereinspräsident amtsmüde? "Nein", betont Dr. Ulmer, "trotz der Durststrecke habe ich die Lust nicht verloren."

Er beschäftigt sich bereits mit der Verbandsliga und bastelt mit Marc Ritschel am Kader für die kommende Saison. Zwei Drittel des momentanen Kaders werden voraussichtlich bleiben, die Details sollen bis Ostern unter Dach und Fach sein. Bei der Zusammenstellung des Personals hat der Präsident einen wichtigen Faktor im Auge: "Wir brauchen zwei oder drei Identifikationsfiguren, Spieler, mit denen sich die Fans unseres Vereins identifizieren können."