Mosbach. Am vergangenen Wochenende fanden in Hamburg die Deutschen Judo-Meisterschaften der Frauen statt. Mit dabei war auch Verena Thumm von der Judoabteilung des TV Mosbach. Nachdem sie vor wenigen Wochen die Deutsche Meisterschaft in der Mannschaftswertung mit dem JSV Speyer erringen konnte, wollte sie auch hier ihr bestes Judo zeigen.

Dies gelang Verena in toller Manier. Ihren ersten Kampf in der Gewichtsklasse bis 52 kg bestritt sie gegen Lena Materzok aus Bottrop und gewann diesen vorzeitig mit Ippon (ganzer Punkt). Auch der nächsten Gegnerin, Bierina Seferi aus Hamburg, ließ die Mosbacher Ausnahme-Judoka keine Chance, sodass Verena im dritten Kampf gegen Ines Beischmidt aus Berlin antreten musste. Gegen die spätere Turniersiegerin musste sich Verena jedoch geschlagen geben, sodass sie im kleinen Finale gegen Vera Dworaczyk aus Tübingen noch einmal ihre ganze Konzentration aufbringen musste. Sie zeigte hier auch ihre mentale Stärke und konnte dieses kleine Finale für sich entscheiden.

Somit stand Verena in den letzten vier Jahren mit den verschiedensten Plätzen auf dem Siegertreppchen der Deutschen Judomeisterschaften. Dies ist eine außergewöhnliche Leistung und zeigt die kontinuierliche Klasse der Mosbacher Judoka Verena Thumm.

Trotz ihrer sportlichen herausragenden Leistung in vielen nationalen und internationalen Wettkämpfen, zahlreichen Trainingseinheiten in den Leistungszentren findet Verena immer noch die Zeit um montags 19 bis 20.30 Uhr und freitags von 19.45 bis 21.30 Uhr im Mosbacher Dojo zu trainieren und den dortigen Nachwuchskämpfern im Randori zahlreiche Tipps und Tricks weiter zu geben.

Zwei ehemalige Mosbacher Jodoka errangen bei dieser Deutschen Meisterschaft ebenfalls überragende Ergebnisse. Selina Dietzer wurde in der Gewichtsklasse bis 63 kg und Julian Kolein wurde in der Gewichtsklasse bis 82 kg Deutsche Vize-Meister. Auch Heinz Schmidt (6. DAN) freute sich sehr über die tollen Erfolge dieser auch von ihm trainierten Judoka.