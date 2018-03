Billigheim. Im zweiten Heimspiel besiegte Basketball-Landesligist TSV Billigheim den Oberligaabsteiger TSG "Tigers" Wiesloch in der vollbesetzten Sporthalle mit 81:79. Obwohl die Wieslocher nur zu siebt angereist waren, gingen sie schnell mit 7:13 in Führung.

Das erste Viertel war von beiden Mannschaften offensiv ausgerichtet und die Führung wechselte häufig. Wiesloch konnte diesen Abschnitt mit 24:31für sich entscheiden. Auch im zweiten Viertel war Wiesloch meist über ihren Topscorer Rühle (insgesamt 34 Punkte) gefährlich. Zur Halbzeit stand es 45:52.

In der zweiten Hälfte stellte Billigheims Coach Dietrich die Abwehr von Mann- auf Zonendeckung um. Der TSV Billigheim stand jetzt kompakter, so dass man zum Ende des dritten Abschnitts die Partie zum 66:66 ausglich. Im letzten Viertel erhöhte Billigheim den Druck und überzeugte durch schönes Mannschaftsspiel. Allen voran Marcel Ehms erzielte in dieser Phase wichtige Punkte und zeigte seine Vielseitigkeit. Sieben Sekunden vor Ende der Partie lag Billigheim mit 81:79 in Führung. Wiesloch hatte nach einer Auszeit den letzten Angriff und man wollte auf Seiten der Gäste die Partie mit einem Dreipunktewurf entscheiden.

Der Wurf verfehlte sein Ziel und in der Billigheimer Halle brach unbändiger Jubel aus, hatte man doch den hohen Favoriten Wiesloch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung niedergekämpft.

Für den TSV Billigheim spielten: Zepf 20 Punkte, Langenecker 19 (1 Dreier), Zaikin 15, Ehms 13 (1), Baier 6, Weigl 5 (1), Bechtold 3 (1), Lauc, Müller, Preusler