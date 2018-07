Nachdem DFB-Integrationspreis 2015 wurde dem FSV Dornberg nun in Stuttgart auch die Auszeichnung "Stern des Sport" verliehen.

Stuttgart/Hardheim. Der FSV Dornberg aus dem Fußballkreis Buchen wurde von den Volksbanken und Raiffeisenbanken Baden-Württemberg in Stuttgart für seine integrative Arbeit ausgezeichnet. Der FSV Dornberg mit seinem Vorsitzenden Frederik Böna engagiert sich seit Jahren für die Integration von Asylbewerbern in den Verein. Für sein Engagement wurde der Verein bereits beim DFB-Integrationspreis 2015 mit einem Preisgeld von 10 000 Euro (2. Platz) ausgezeichnet. Mit dem "Kleinen Stern des Sports" in Silber ist jetzt ein Preisgeld von 1250 Euro verbunden.

"Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass nach dem DFB-Integrationspreis nun eine weitere Auszeichnung folgte", sagte Böna im Anschluss an die Verleihung. "Das ist gleichzeitig ein An-sporn für uns, unser Angebot weiterzuentwickeln." Vom Badischen Fußballverband gratulierte der Integrationsbeauftragte Helmut Sickmüller vor Ort in Stuttgart. "Der FSV Dornberg ist eines der vielen gelungenen Beispiele aus unserem Verbandsgebiet, wie die Integration von Flüchtlinlgen gelingen kann."

Die Auszeichnungen "Sterne des Sports", die jetzt vergeben wurde, gehören seit mehr als zehn Jahren zu den bedeutendsten Auszeichnungen im deutschen Sport. Zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und den Lan-dessportbünden betreuen und fördern die Volksbanken und Raiffeisenbanken den Wettbewerb.