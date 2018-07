Von Rüdiger Busch

Hettingen. "Egal ob es schneit oder regnet: Sie wollen raus auf dem Platz", weiß Jugendleiter Rainer Kirchgessner. Wer den zehn- und elfjährigen Fußball-Mädchen des FC Viktoria Hettingen beim Training zuschaut, erkennt schnell, dass der Deutschen liebster Sport schon lange keine reine Männerbastion mehr ist. Mit welchem Ehrgeiz die Mädels dem runden Leder hinterherjagen, ist beeindruckend. "Sie sind hart im Nehmen", weiß ihr Trainer Holger Mackert. In der Tat: Kein Zweikampf wird gescheut. Doch eins, das können sie nicht: verlieren. Neun Spiele haben sie in der Landesliga bestritten, neunmal gingen sie als Sieger vom Platz.

Das bemerkenswerte Abschneiden der E-Juniorinnen ist aber nur die Spitze des Eisbergs: Seit 2006 unter Trainer Harald Egner die erste Mädchen-/Damenmannschaft des FC gegründet wurde, hat sich daraus eine wahre Erfolgsgeschichte entwickelt. Einen zusätzlichen Boom gab es vor zwei Jahren: Um Nachwuchs für das Damenteam zu rekrutieren, wurde ein Schnuppertraining angeboten, zu dem 15 Mädchen kamen. Durch persönliche Kontakte und Mund-Propaganda wuchs die Zahl der Spielerinnen bald auf mehr als 40 an. Heute spielen sie in drei Teams (E-, D- und B-Juniorinnen) und werden von elf (!) Trainern betreut.

Seit der letzten Runde nehmen die elf Spielerinnen der E-Juniorinnen (Jahrgänge 2005 und 2006) mit ihren Trainern Holger Mackert, Thomas Maurer und Max Seefelder am Spielbetrieb teil. Da es in der Region kein Mädchenteam dieser Altersklasse gibt, müssen sie weite Fahrten auf sich nehmen. Die Gegner heißen Sandhausen, Walldorf oder Mühlhausen.

Die Hettinger Mädchen zeigen jedoch keine Angst vor großen Namen: Mit einem Torverhältnis von 75:9 Toren wurden sie ungeschlagen Herbstmeister ihrer Klasse. Um die Korsettstangen Maya Felgendreher, Karen Seefelder und Marlene Ristl hat sich eine spielstarke Formation gebildet. Neben neun Siegen weist die Tabelle auch ein Unentschieden auf. Doch das resultiert aus einer ausgefallenen Partie gegen Schlusslicht Wiesloch, die - mangels Nachholtermin - unentschieden gewertet wurde.

Nach dem Erfolgsrezept gefragt, hebt Trainer Holger Mackert die "hervorragende Einstellung" der Mädchen heraus. Zweimal die Woche wird trainiert, und die Trainingsbeteiligung von weit über 80 Prozent spiegelt genau diese Leidenschaft für den Sport wider. Ehrgeiz allein genügt aber nicht. Sie bringen auch viel Talent mit, andernfalls könnten sie die Liga nicht so dominieren. Sieben Mädchen nehmen am Stützpunkttraining des Verbandes teil, was dies ebenfalls unterstreicht.

Am kommenden Wochenende beginnt die Rückrunde. Ob sich die Siegesserie so fortsetzen lässt wie in der Hinrunde? "Der Wettbewerb wird härter", weiß Trainer Holger Mackert, denn die Ligazusammensetzung wurde leicht verändert. Mit Ketsch und Wieblingen kamen zwei neue, stärkere Teams dazu. "Wir wollen auch am Ende oben steht", gibt Mackert die Marschroute vor.

Jugendleiter Rainer Kirchgessner richtet den Blick aber noch weiter voraus. Auch wenn der FC derzeit gut aufgestellt ist, beschäftigt ihn die Suche nach Trainern für den Nachwuchs: "Jugendarbeit wird in Zukunft nur funktionieren, wenn man ältere Jugendliche einbindet!" Dies wird in Hettingen schon erfolgreich umgesetzt. Sechs A- und B-Jugend-Spieler haben die Teamleiter-Ausbildung abgelegt. Mit der 15-jährigen Paula Scheuermann trainiert eine Jugendspielerin die männlichen E-Junioren. Ihr zur Seite steht als Betreuerin die erst zwölfjährige Katharina Pflüger: "Mir macht die Arbeit mit den Kleinen viel Spaß, und ich kann mir gut vorstellen, Trainerin zu werden."

Einen Schritt weiter sind schon Christine Suda (Buchen), Lisa Gremminger, Paulina Kern, Jule Zimmer und Hanna Berger (alle Hettingen), die bei den B-Juniorinnen des FC spielen. Die 14 und 15 Jahre alten Mädchen absolvieren gerade am Burghardt-Gymnasium die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach. Anschließend sollen sie die neue E- oder F-Juniorinnen-Mannschaft betreuen.

"Sie sind ideale Botschafter des Mädchenfußballs", freut sich Jugendleiter Rainer Kirchgessner, "denn sie geben ihr Wissen und ihre Begeisterung weiter." Lisa Gremminger ist sich sicher: "Der Junior-Coach bringt mir auch für später viel." Für Paulina Kern war es keine Frage, sich an dem Projekt zu beteiligen: "Fußball ist nun mal mein Hobby, und ich finde es schön, davon etwas weitergeben zu können."

Eins fällt in den Gesprächen mit den fußballbegeisterten Hettinger Mädchen auf: Ihre Vorbilder kommen aus dem Männerfußball. So eifert die zehnjährige Leticia Kukshaus dem früheren KSC-Stürmer Rouwen Hennings nach, und Abwehrchefin Karen Seefelders Idol heißt Jerome Boateng. Auch da verhalten sich die Mädchen also wie ihre männlichen Pendants.

Info: Am Samstag, 12. März, findet ab 10 Uhr auf dem Sportplatz in Hettingen ein Schnuppertraining für alle interessierten Mädchen der Jahrgänge 2006 bis 2009 aus Hettingen und den Nachbargemeinden statt. Fragen unter Telefonnummer 06281/563861.