Dem TSV Billigheim (auf dem Bild S. Langenecker) gelang die Überraschung: Tabellenführer Viernheim/Weinheim II trat mit einer 82:71-Niederlage die Heimreise an. Foto: S. Weindl

Billigheim. Der TSV Billigheim schaffte die Sensation: Im Heimspiel gegen die BG Viernheim/Weinheim II brachten die Billigheimer mit 82:71 dem Spitzenreiter die dritte Saisonniederlage bei.

Ausgeglichen endete das erste Viertel mit 14:17. Im zweiten Abschnitt gelang Viernheim/Weinheim II der bessere Start, sie bauten die Führung auf 17:23 aus. Bereits zu diesem Zeitpunkt drohte das Spiel zugunsten der Gäste zu kippen, aber der TSV Billigheim blieb am Drücker, verbesserte sein Passspiel und konnte bis drei Minuten vor der Halbzeit Punkt um Punkt zum 28:28 ausgleichen.

Was jetzt folgte war ein Rausch auf Billigheimer Seite, angetrieben durch die Fans, legte der Hausherr einen 11:0-Lauf auf. Viernheim/Weinheim II war kurzzeitig von der Rolle, auch weil sie ihren stärksten Spieler auf Grund von Foulproblemen kurzeitig vom Feld nehmen mussten. Diese Situation nutzen die Spieler von Coach Ehms aus und erhöhten zum Halbzeitstand von 39:28.

Es kam wie es kommen musste, Viernheim startete nach der Pause konzentrierter, zog das Tempo nochmals an und erzielte binnen vier Minuten 13 Punkte und war plötzlich wieder mit 43:41 im Rennen. Coach Ehms unterbrach die Partie durch eine Auszeit und stellte sein Team neu ein. Er appellierte an die zuvor gezeigte Verteidigung und forderte wieder mehr Teamgeist im Spiel nach vorne. Das setze die Mannschaft um und konnte den Gegner auf Abstand halten. Mit einem Dreier durch Lauc kurz vor Ende des Viertels erhöhte der TSV auf 55:48.

Die letzten zehn Minuten in diesem Spitzenspiel waren an Spannung kaum zu überbieten. Viernheim/Weinheim II erhöhte nochmals den Druck auf den TSV Billigheim und genau zum richtigen Zeitpunkt fielen auch die Dreipunktewürfe der Gäste sicher durch die Reuse. Drei schnelle Dreier, ein normaler Korbwurf aus der Mitteldistanz und plötzlich lag Viernheim mit 57:59 in Führung.

Billigheim ließ sich davon aber nicht beirren. Folglich konnte man wieder ausgleichen, ehe die Gäste durch einen Dreier und zwei Freiwürfe erneut in Führung gingen. Das Spiel war jetzt auf einem hohen Niveau angelangt, jeder Fehler wurde vom Gegner sofort bestraft. Besonders Spielmacher Zaikin und Center Zepf wollten ihrem Team in dieser Schlussphase helfen und übernahmen Verantwortung.

Zaikin zog konnten oft nur durch Fouls gestoppt werden. Die Freiwürfe verwandelte er sicher. Center Zepf zeigte sich variabel, agierte sicher unter dem Brett und verwandelte seine Würfe auch aus der Halbdistanz. Viernheim/Weinheim II ver-suchte es weiterhin mit seinen Dreipunktwürfen, die aber in der Schlussphase nicht mehr gelingen sollten. Somit hatte der TSV Billigheim den Willen der Gäste der Partie gebrochen und gewann das Spiel nach der besten Teamleistung der Saison verdient mit 82:71. Die Billigheimer waren erst das dritte Team, das den Tabellenführer schlagen konnte.

Am kommenden Wochenende muss der TSV Billigheim beim LSV Ladenburg antreten, gegen die man in der Vorrunde zuhause knapp verloren hat.

TSV Billigheim: Zaikin 25, Zepf 20, Langenecker 9, Müller 8 (2 Dreier), Lauc 6 (2), Wawrik 6, Baier 4, Wieder 4, Schaller