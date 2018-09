Buchen. Die beiden Leichtathleten Mattea Link und Benedikt Walter vom TSV Buchen starteten am Samstag bei den Badischen Meisterschaften im Mehrkampf. Der 15-jährige Benedikt hatte seinen Wettkampf im Block Sprint/Sprung mit den Einzeldisziplinen 100m, 80m Hürden, Weit- und Hochsprung und Speerwurf. Benedikt hatte leichte Rückenprobleme. Der Wettkampfbeginn im Hochsprung war schwierig, da es leicht nieselte und der Absprung glatt war. Benedikt kam gut damit zurecht und sprang mit 1,62m Bestleistung. Beim Versuch über die nächste Höhe kam er jedoch bei der Landung mit seinem lädierten Rücken auf der Latte auf, brach den Hochsprung ab.

Der Hürdenlauf war durch die Verletzung nicht so flüssig, Benedikt war in der Blockwertung Fünfter. Im Weitsprung sprang er im ersten Versuch auf Sicherheit 5,46 m, durch den wechselnden Wind traf er den Absprung nicht mehr. Zwischenzeitlich auf Platz vier ging es zum Speerwurf. Mit Rückschmerzen gingen die ersten beiden Würfe ziemlich daneben. In den letzten Versuch legte er alles und traf den Speer. Er flog auf 42,56m und auf eine neue Bestleistung. Noch auf Platz vier knapp hinter dem dritten Platz kam der abschließende 100m-Lauf, Benedikts Paradedisziplin. Er kam gut aus den Blöcken und stürmte in 11,72 sek auch hier zu einer neuen Bestleistung. Damit verbesserte er sich noch klar auf den dritten Platz der Gesamtwertung, steigerte auch im Fünfkampf seine Bestleistung auf 2799 Punkte und stand bei der Siegerehrung verdient auf dem Treppchen.

Mattea startete bei den 14 Jahre alten Mädchen im Block Wurf. Zum 100m-Lauf, 80 Hürden und Weitsprung musste mit dem Diskus geworfen und der Kugel gestoßen werden. Beginn war der Diskuswurf. Die technisch anspruchsvolle Drehung ist im feuchten und glatten Ring schwierig. Mattea kam gut zurecht, warf 23,24m weit und nahe an ihre Bestleistung. Im Weitsprung sprang sie konstant, war mit der Weite von 4,61m und diesjähriger Bestleistung im Soll. Es folgte der Hürdenlauf. Mattea hatte viel an ihrer Grundschnelligkeit gearbeitet, lief technisch sauber über die Hürden und mit 13,68 sek bei starkem Gegenwind wiederum Bestleistung.

Dies gelang ihr auch im Sprint über 100m. 13,77sek, so schnell war sie noch nie und damit rückte sie auf den zweiten Platz vor dem abschließenden Kugelstossen. Auch hier war sie gut drauf, kam auf 9,52m, knapp an ihre Spitzenleistung. Lohn für den anstrengenden Tag war die Vizemeisterschaft bei den Badischen. Mit 2370 Punkten übertraf sie ihr Vorkampfergebnis um 120 Punkte und erreichte damit die Quali für die Deutschen Jugendmehrkampfmeisterschaften Anfang Juli in Aachen.

Die Quali für die Deutschen wollte Benedikt ebenfalls, mit seinem Ergebnis von 2799 Punkten schrammte er nur um einen Punkt an den geforderten 2800 Punkten vorbei. Benedikt wird die Quali am kommenden Wochenende versuchen, wenn im heimischen Buchener Frankenlandstadion im Rahmen der Kreismeisterschaften auch ein Start in den Mehrkampfblöcken angeboten wird.