Würzburg. (fal) Der Karlsruher SC hielt dem Erfolgsdruck zum Abschluss des 33. Spieltages in der 3. Liga nur teilweise stand, den der Hallesche FC und der SV Wehen-Wiesbaden zuvor mit ihren Siegen aufgebaut hatten. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz verteidigte heute Abend mit einem torlosen Unentschieden in Würzburg zwar Tabellenplatz zwei, hat aber nur noch einen Punkt mehr als der Dritte Wiesbaden.

"Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, viel Aufwand betrieben und den Gegner sehr früh unter Druck gesetzt", lobte Alois Schwartz seine Schützlinge: "Leider haben wir im letzten Drittel zu oft die falschen Entscheidungen getroffen. Ab der 75. Minute sind uns die Körner ausgegangen."

Auch Sportdirektor Oliver Kreuzer beurteilte die Leistung der KSC-Spieler positiv. "Die Mannschaft hat unseren Matchplan zu hundert Prozent umgesetzt, den Gegner hoch angelaufen und Ballgewinne verzeichnet." Er bedauerte jedoch, "dass wir in Ballbesitz oft zu hektisch agiert haben. Da hätten wir ruhiger agieren und bessere Lösungen finden müssen."

Viel zu sehen bekamen die 7854 Zuschauer vor der Pause nicht. Chancen kamen vor beiden Toren nur wenige zu Stande. Etwas mehr Möglichkeiten hatte der KSC. In der 16. Minute donnerte Marc Lorenz aus zentraler Position und 18 Metern den Ball in die Wolken. Nach einer halben Stunde Spielzeit drückte Damian Roßbach einen Freistoß von Lorenz nicht in den Würzburger Kasten, sondern fast parallel zur Torlinie rechts vorbei. Und wieder nach einem Freistoß, den Marvin Wanitzek vor das Gehäuse der Kickers brachte, rutschte Daniel Gordon viel versprechend rein, traf aber die Kugel nicht richtig (38.). Die beste Chance hatten aber die gastgebenden Rothosen. Nach einer Flanke und einer schlechten Kopfballabwehr von Damian Roßbach fiel die Kugel Patrick Göbel vor der Füße, der aber nur einen Querschläger produzierte (26.).

Nach dem Seitenwechsel merkte man den KSC-Spielern an, dass ihnen ein Punkt in Unterfranken zu wenig ist. Lorenz scheiterte mit einem satten Schuss an Keeper Leon Bätge (49.). Anton Fink schoss knapp rechts vorbei (55.). Marvin Pourié traf aus ganz spitzem Winkel das Außennetz (58.), Pourié (61.) und Anton Fink (66.) wurden von der gegnerischen Abwehr geblockt.

Die Wildparkprofis machten jetzt einen ausgepowerten Eindruck. Der "Lucky Punch" für Würzburg lag in der Luft. Der wäre zu Beginn der dreiminütigen Nachspielzeit beinahe dem KSC gelungen. Nach einer Flanke köpfte Sercan Sararer an den Würzburger Querbalken.

Würzburg: Bätge - Göbel, Hägele, Schuppan, Kurzweg - Gnaase (77. Hajtic), Sontheimer (68. Dominic Baumann) - Kaufmann, Skarlatidis - Ademi (80. Breitkreutz), Elva.

Karlsruhe: Uphoff - Thiede, Pisot, Gordon, Roßbach - Stiefler, Wanitzek - Camoglu (87. Sane), Marc Lorenz - Pourie, Fink (77. Sararer).

Schiedsrichter: Wollenweber (Mönchengladbach); Zuschauer: 7854.