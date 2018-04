Hatte Schwerstarbeit unter den Körben zu verrichten: Heidelbergs Evan McGaughey (am Ball) im Duell mit Kölns Matt Vest. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. In der Sportsprache werden Erfolge, wie sie am gestrigen Sonntag die MLP Academics Heidelberg feiern durften, als "Arbeitssiege" tituliert. Beim 69:66 (27:35) gegen die RheinStars Köln ging es nicht um Schönheit, sondern um Willen und Leidenschaft. Beides zeigten die Heidelberger und kamen deshalb zum zweiten Sieg im dritten Match der Zweiten Basketball-Bundesliga.

Natürlich hatten sie alle für Jelani Hewitt mitgewonnen. Die spannende Schlussphase hatte der nämlich nicht auf dem Feld miterlebt. Und auch nicht von der Bank aus. Der US-Amerikaner saß auf einer Trage, das linke Knie war dick bandagiert. Schon in der Anfangsphase hatte sich der Aufbauspieler der Academics ohne Einwirkung eines Gegenspielers das Knie verdreht und war vom Feld gehumpelt. Das Knie schwoll sofort an, sodass eine schwere Verletzung zu befürchten ist. Heute sollen Untersuchungen eine genaue Diagnose erbringen. Den Erfolg zelebrierten die Kollegen gemeinsam mit Hewitt, sie versammelten sich um den US-Amerikaner, dem Tränen der Rührung und des Schmerzes in den Augen standen.

"Ich kann mich über den Sieg freuen, bin aber sehr traurig wegen Jelani", sagte Branislav Ignjatovic. Der Trainer der Heidelberger war beeindruckt von dem Zusammengehörigkeitsgefühl seiner Spieler: "Unter diesen Umständen war das ein ganz wichtiger Erfolg für uns, kämpferisch waren wir auf einem ganz hohen Niveau."

Zunächst hatte es so gewirkt, als wenn der Schock des Hewitt-Ausfalls zu schwer wiegen würde. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel waren die Academics in den zweiten zehn Minuten völlig von der Rolle, sodass die Kölner zwischenzeitlich mit zwölf Punkten vorne lagen (21:33), ehe die Heidelberger zumindest etwas Schadensbegrenzung betreiben konnten und sich mit einem 27:35 in die Kabine retteten.

Dort wagte Ignjatovic eine Systemänderung und verzichtete fortan auf die etatmäßigen Center Martin Seiferth und Niklas Ney. "Wir wollten mit einer kleinen Aufstellung spielen, um die schnellen Kölner besser kontrollieren zu können", erklärte Albert Kuppe. Der Kapitän musste fortan mit Evan McGaughey unter den Körben arbeiten, was viel Einsatz erforderte, aber schnell positive Resultate brachte. Innerhalb von wenigen Minuten egalisierten die Heidelberger den Rückstand, sodass die Begegnung im Schlussabschnitt völlig ausgeglichen war.

"In so einer Phase entscheiden ein paar Eins-gegen-Eins-Plays", sagte der Kölner Trainer Denis Wucherer zu den Momenten kurz vor dem Ende. Die Heidelberger führten zunächst 60:55, lagen dann 63:65 hinten, ehe zwei Academics für den Sieg sorgten. Zunächst zog Niklas Würzner mit aller Entschlossenheit zum Korb und traf zum 67:66, kurz danach behielt Kuppe von der Freiwurflinie die Nerven. Im Spielverlauf hatte der Kapitän bereits drei Freiwürfe daneben geworfen - als es darauf ankam, blieb er dann aber cool. "Man muss die wichtigen Dinger reinmachen", sagte Kuppe mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen.

Für einen Moment überwog danach die Freude bei den Heidelbergern, ehe die Trauer um den Ausfall von Hewitt wieder ins Bewusstsein rückte. "Der Sieg ist auch für ihn", erklärte Kapitän Kuppe.

Heidelberg: Ely 16 Punkte (2 Dreier), Würzner 13(1), McGaughey 12 (1), Smith 11, Kuppe 7, Steffen 5 (1), Seiferth 4, Ney 1, Hewitt, Rosenbohm, Schöpe, Aichele.

Köln: Ramsey 17 (2), Vest 17 (5), Foster 10 (2), Gilder-Tilbury 9 (1), Bekteshi 5 (1), Wank 4, Dileo 2, Heinzmann 2, Morgan, Baeck, Gottschalk, van Laack.

Stenogramm: 10:10 (5.), 18:15 (1. Viertel), 21:33 (15.), 27:35 (Halbzeit), 36:44 (25.), 48:48 (3. Viertel), 60:55 (36.), 63:65 (38.), 69:66 (Endstand).