Shy Ely (Bildmitte) war im April in den Playoff-Spielen gegen die Kircheim Knights (hier eine Szene aus Spiel vier) bereits dabei. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Zu den VfL Kirchheim Knights hat Branislav Ignjatovic eine besondere Beziehung. Der Trainer der MLP Academics Heidelberg wirkte bei den "Rittern" sechs Jahre lang als Coach, kennt dort immer noch viele der handelnden Personen - und kann sich noch gut an die spannenden Duelle in der zurückliegenden Spielzeit erinnern. Im Playoff-Viertelfinale der 2. Basketball-Bundesliga schieden die Heidelberger in der Best-of-five-Serie gegen die Kirchheimer hauchdünn mit 2:3-Siegen aus. Am Sonntag, 17 Uhr, können sich die Academics dafür nicht mehr revanchieren, mit einem Sieg gegen die Knights aber den guten Saisonstart fortsetzen.

"Ich denke nicht gerne daran zurück", sagt Ignjatovic mit Blick auf die Playoff-Duelle gegen seinen alten Klub. Auswirkungen auf die Partie am Sonntag erwartet der Coach allerdings nicht, schließlich hat sich in beiden Mannschaften personell einiges getan. Auf das Wiedersehen mit dem Ex-Klub freut er sich. "Es ist schön, ein paar Bekannte in der Halle zu sehen", sagt Ignjatovic, "es ist aber schön, sie zu schlagen."

Weil die Kirchheimer, in der Tabelle gleichauf mit den Academics, am Olympiastützpunkt traditionell gute Leistungen zeigen, stellt sich der Heidelberger Trainer darauf ein, mit seinem Team nahe an die Bestform kommen zu müssen, um gewinnen zu können. Bei der Niederlage gegen Hamburg sei dies nicht der Fall gewesen. "Kirchheim ist jetzt der passende Gegner, um Wiedergutmachung zu betreiben", sagt der Serbe.

Dabei hofft Ignjatovic darauf, dass Nachverpflichtung Carson Puriefoy nach einer weiteren Woche gemeinsamer Übungseinheiten mit den neuen Kollegen eine größere Hilfe auf dem Feld sein kann. "Wir brauchen seine Qualität, denn durch die Verletzung von Jelani Hewitt ist uns ein wichtiger Spieler verloren gegangen", sagt der Heidelberger Coach.

In der Woche nach dem Duell gegen die Knights erwarten die Academics eine Entscheidung in dem laufenden Protest gegen die Spielwertung der Partie gegen die Hamburg Towers (71:74) am vergangenen Sonntag. Weil die Hamburger zwei Angriffe lang mit vier Ausländern - erlaubt sind nur drei - auf dem Feld standen, möchten die Heidelberger eine Spielwiederholung erreichen. "Das wäre aus unserer Sicht fair und richtig", sagt Manager Matthias Lautenschläger.

Nachdem der Protest am Dienstag fristgerecht beim Ligaverband einging, sind aktuell die Schiedsrichter und die Towers aufgefordert, ihre Sicht der Vorkommnisse zu schildern. Danach wird das Schiedsgericht der 2. Liga eine Entscheidung treffen. "Ich kann augenblicklich nichts zu dem Fall sagen, da noch nicht alle Aussagen auf dem Tisch liegen", sagte ProA-Geschäftsführer Daniel Müller: "Wir sind daran interessiert, schnell eine Klärung herbeizuführen, damit alle Seiten wissen, woran sie sind."

2. Basketball-Bundesliga ProA, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - VfL Kirchheim Knights.