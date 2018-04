Von Michael Wilkening

Heidelberg. Niklas Würzner ist gewissermaßen ein Abbild des Vereins, für den er spielt. Der Spielmacher der MLP Academics Heidelberg hat sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert und in der laufenden Saison Bestmarken aufgestellt. Nie zuvor hat der gebürtige Heidelberger so viel gespielt (fast 30 Minuten im Schnitt), so viele Punkte erzielt (9,5), so viele Vorlagen gegeben (4,7) oder Rebounds geholt (4,1). Der 24-Jährige ist zu einem Leistungsträger des Basketball-Zweitligisten geworden, der nach dem dritten Platz in der regulären Saison am Sonntag, 17 Uhr, mit viel Selbstvertrauen in das Playoff-Viertelfinale gegen die Gladiators Trier startet. In der eigenen Halle am Olympiastützpunkt soll ein Sieg zum Auftakt der Serie her - und die Fans können dabei helfen.

Herr Würzner, sind der Körper und der Kopf bereit für die Playoffs mit den MLP Academics Heidelberg?

Ja, alles ist in Ordnung. Ich bin fit und freue mich, dass es losgeht. Dem Rest der Mannschaft geht es genauso.

Sind Sie angespannter als in den Duellen der regulären Saison?

Angespannt ist das falsche Wort, finde ich. Ich bin noch motivierter. Wir alle brennen auf die Spiele gegen Trier. Die Stimmung im Training ist gut, wir sind bereit. Das kann man in den Einheiten mit den Jungs spüren.

Sie treffen mit den Heidelbergern auf die Gladiators, die in der regulären Saison auf dem sechsten Platz gelandet sind. In den vergangenen Tagen haben Sie und Ihre Kollegen sich auf den Gegner vorbereitet, worauf können sich die Zuschauer im Viertelfinale einstellen?

Wir stellen uns auf jeden Fall auf eine lange Serie ein. Wir wollen unseren Heimvorteil nutzen, weil wir wissen, wie schwer es werden wird, in Trier zu gewinnen. Deshalb ist es gut, dass wir in einem eventuellen fünften Spiel zuhause sind.

Worauf müssen die Academics achten, um die Gladiators in die Knie zu zwingen?

Die Trierer haben ein sehr gutes Reboundverhalten, das bei uns eher eine Schwäche ist. Es wird für uns entscheidend sein, dass wir die Gladiators in diesem Bereich kontrollieren können und darüber hinaus unsere Stärken wie das schnelle Spiel ausspielen. Wir müssen der Serie unseren Stempel aufdrücken.

Damit das gelingt, kommt es auch auf Sie persönlich an, mit welchen Erwartungen starten Sie in die Playoffs?

Es fühlt sich gut an, dass ich der Mannschaft in diesem Jahr mehr helfen konnte und das möchte ich auch jetzt tun, wenn es in den Playoffs richtig los geht. Ich sehe mich inzwischen in einer Führungsposition, auch aufgrund meiner Position als Spielmacher. Dieser Rolle möchte ich gerecht werden, ich werde versuchen, die Mannschaft durch die Serie zu tragen.

Sie wurden in Heidelberg geboren, spielen seit Jugendtagen für den Klub und stehen jetzt als feste Größe mit den Academics in den Playoffs. Welche Bedeutung hat das für Sie?

Das hat eine große Bedeutung für mich. Ich spiele hier, seit ich elf Jahre alt war, und habe die gesamte Entwicklung des Vereins miterlebt. Ich war und bin ja ein Teil des Prozesses, der stattgefunden hat. Es fühlt sich gut an, das mitzuerleben und natürlich ist man mit ganz besonderen Emotionen dabei.

Die Halle am Olympiastützpunkt wird am Sonntag voll werden, möglicherweise sogar mit 1500 Besuchern ausverkauft sein. Wie sehr pusht Sie das nach vorne?

Das ist sehr schön und sehr wichtig. Dadurch bekommen wir mehr Emotionen und die werden nötig sein, um ins Halbfinale einzuziehen.