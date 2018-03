Von Michael Wilkening

Heidelberg. Shyron Ely hatte gar keine Lust, sich auf das übliche Spielchen einzulassen. Auf dieses "immer schön demütig bleiben und von Match zu Match denken". Der beste Korbjäger der MLP Academics Heidelberg wollte nicht sagen, dass jetzt erst einmal abgewartet werden müsse, wer denn überhaupt die erste Hürde sein wird. Ely formulierte einfach das ehrgeizigste Ziel, dass er und seine Teamkollegen aktuell formulieren können. Auf die Frage, was denn nun in den anstehenden Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga für die Heidelberger möglich sei, antwortete der US-Amerikaner: "Das Finale, wir wollen das Finale erreichen."

Die Academics haben sich durch einen locker und leicht erspielten 87:71-Erfolg am Sonntag gegen die Orange Academy Ulm endgültig den dritten Platz in der Tabelle der ProA gesichert und werden am 8. April aus einer guten Startposition in die heißeste Phase des Basketball-Jahres gehen. Im Playoff-Viertelfinale starten sie mit einem Heimspiel und würden in der "Best-of-five"-Serie in einem möglichen fünften Duell auch auf den Rückhalt der eigenen Fans bauen können. Noch nie standen die Heidelberger am Ende einer ProA-Saison so gut da wie diesmal und noch nie war es weniger abwegig, dass die Academics realistische Chancen haben, die Finalserie zu erreichen. Es war deshalb kein Übermut von Ely, sich verbal so weit vorzuwagen, sondern ein selbstbewusster Satz eines Schlüsselspielers einer selbstbewussten Mannschaft.

"Wir haben eine sehr gute Position und das ist ein Ergebnis harter Arbeit", erklärte Ely, der wie seine Teamkollegen dazu beigetragen hat, dass die Heidelberger schon zum jetzigen Zeitpunkt eine Rekordsaison absolviert haben. Einen besseren Tabellenplatz gab es noch nie, mehr Siege auch nicht - und im Verlauf der zurückliegenden Monate haben die Academics neben viel Kampf und Leidenschaft auch beachtliche spielerische Elemente in ihr Spiel implementiert. Die MLP Academics sind deshalb nicht nur ein Teilnehmer an den Playoffs, sondern ein ernsthafter Herausforderer für die Konkurrenz.

Dieses Wissen tragen Ely und der Rest der Mannschaft wie eine Monstranz vor sich her - und das teaminterne Formulieren großer Ziele ist im Grunde eine logische Konsequenz daraus.

Ebenso logisch ist der Umstand, dass der Trainer andere, zurückhaltendere Töne anschlägt. Branislav Ignjatovic muss in der Gruppe derjenige sein, der abwägt, der vorsichtig agiert - und derjenige, der die richtigen Entscheidungen trifft. Beim Zusammenstellen des Kaders ist dem Serben das eindrucksvoll gelungen. "Platz drei kann uns niemand mehr nehmen, mit den 19 Siegen haben wir gezeigt, welche Qualitäten wir haben", lobte Ignjatovic seine Schützlinge.

Auch wenn am kommenden Samstag noch ein abschließendes Match der Hauptrunde ansteht, das allerdings sowohl für die Heidelberger wie auch für Gegner Hamburg Towers ohne sportliche Relevanz mehr ist, beschäftigt sich Ignjatovic schon mit der Zeit danach. Im Gegensatz zu Ely schweift der Blick noch nicht in die weitere Ferne, sondern auf die nächste Aufgabe - und damit den Gegner im Viertelfinale.

Zwei Gegner sind für die Heidelberger in der ersten K.o.-Runde möglich: Die Gladiators Trier oder die Karlsruhe Lions. Die wahrscheinliche Variante sind die Trierer, wobei Ignjatovic egal ist, wer es mit den Heidelbergern aufnehmen muss. Das wichtigste Kriterium ist nämlich schon erfüllt. Ignjatovic: "Wir werden vor vielen Zuschauern spielen, die Stimmung wird gut sein. Das haben sich die Jungs verdient."