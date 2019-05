Von Michael Wilkening

Heidelberg. Am Mittwochnachmittag waren Mannschaft, Trainer und Fans der MLP Academics Heidelberg noch einmal beisammen und ließen die Saison beim gemeinsamen Grillen ausklingen. Nach dem knappen Scheitern im Playoff-Halbfinale in der 2. Basketball-Bundesliga gegen die Nürnberg Falcons mischten sich Enttäuschung und Stolz - diese Gefühle gab es auch bei Branislav Ignjatovic. Der Trainer der Academics freut sich über das Erreichte und ist motiviert, in den kommenden Monaten daran zu arbeiten, in der nächsten Spielzeit wieder ähnlich erfolgreich zu sein.

Branislav Ignjatovic, haben ein paar Nächte geholfen, um die Enttäuschung über das Ausscheiden in den Playoffs loszuwerden?

Nein, nicht ganz. Wir hätten zumindest ein fünftes Spiel verdient gehabt. Leider haben nicht alle Leistungsträger ihre Form gefunden und außerdem hat das Videostudium der Partie in Nürnberg gezeigt, dass wir ein paar Mal von den Schiedsrichtern benachteiligt wurden. Das ist bitter. Die Serie gegen Nürnberg war richtig gut von beiden Teams, leider hatten die Schiedsrichter, speziell im vierten Spiel, nicht dieses Level.

Wie fällt das Gesamtfazit aus?

Der Eindruck der letzten Niederlage bleibt irgendwie immer bestehen, aber ich hoffe, dass die Leute erkennen und anerkennen, was die Mannschaft in dieser Saison für den Basketball in Heidelberg geleistet hat. Wir haben fast alles richtig gemacht und dem Basketball in der Stadt ein Gesicht gegeben. Deshalb hoffe ich, dass die Fans und Sponsoren weiter an uns glauben, damit wir in der nächsten Saison den nächsten Schritt gehen können.

Sollte die Zielsetzung ab jetzt Bundesliga heißen?

Weil wir in dieser Saison keine Lizenz beantragt hatten, mildert das die Enttäuschung etwas. Aber ich hoffe, dass dies das letzte Mal war, dass der Klub keine Lizenz beantragt hat. Unser Ziel ist, auch in der kommenden Spielzeit ein Playoff-Team in Heidelberg zu haben. Und wer in den Playoffs dabei ist, hat immer die Chance, den Aufstieg zu schaffen.

Muss sich dazu das Gesicht der Mannschaft ändern?

Es ist sehr schade, dass ich nicht mehr mit dieser tollen Gruppe junger Menschen arbeiten werde wie in den vergangenen Monaten. Es wird ein paar Veränderungen geben, aber wir haben Glück, dass wir einen Stamm haben, der bereits mit Verträgen für die neue Saison ausgestattet ist. Shyron Ely, Niklas Würzner, Phillipp Heyden und Marc Liyanage bilden ein gutes Gerüst.

In welchen Bereichen muss nachgebessert werden?

Ich denke, es war auffallend, dass wir nicht genügend Athletik hatten. In diesem Bereich müssen wir nachlegen. Wir waren das schlechteste Rebound-Team der Liga, da müssen wir uns verbessern.

Gibt es schon personelle Planspiele?

Ja, wir können ja nicht erst nach dem Ende der Playoffs damit anfangen, uns Gedanken zu machen. Jetzt geht es aber erst richtig los. Während die Spieler in den Urlaub fahren und ausspannen sollen, müssen Matthias Lautenschläger und ich viel arbeiten. Dabei werden wir uns erst einmal mit den Spielern auseinandersetzen, die wir gerne behalten wollen und deren Verträge auslaufen.

Gibt es Überlegungen, den Kader breiter aufzustellen?

Ich denke grundsätzlich, dass man mit fünf guten deutschen Spielern und vier starken Ausländern eine gute Rotation hat. Wenn wir es aber schaffen, sechs gute deutsche Spieler zu bekommen, wäre das ein Traum. Aber Qualität geht vor Quantität. Wichtig ist, dass wir gut scouten und schnell handeln. Vor allem bei den deutschen Spielern muss man fix sein.