Heidelberg. (miwi) Die äußeren Bedingungen sind nicht perfekt, aber daran stört sich Branislav Ignjatovic nicht. Einerseits ist es Jahr für Jahr so, dass er mit seiner Mannschaft von den MLP Academics Heidelberg in der Vorbereitungsphase flexibel hinsichtlich der Trainingsmöglichkeiten sein muss und andererseits ist der Trainer des Basketball-Zweitligisten aktuell äußerst zufrieden. "Es läuft richtig gut", sagt der Serbe nach den ersten zehn gemeinsamen Tagen. Obwohl die Halle am Olympiastützpunkt nicht regelmäßig zur Verfügung steht und die Academics deshalb immer wieder in andere Sporthallen der Umgebung ausweichen müssen, ist Ignjatovic mit den Ergebnissen der Übungseinheiten einverstanden.

"Alle geben Gas", sagt der Coach und ist beeindruckt von der Motivation aller Akteure in seinem Kader. Die Reife, mit der sich die Spieler in den Einheiten präsentieren, gefällt den Verantwortlichen und lässt den Glauben wachsen, dass der Kader richtig zusammengestellt wurde. Die eingeplanten Leistungsträger wie Shy Ely, Niklas Würzner oder Eric Palm marschieren vorneweg und der Rest der Mannschaft lässt sich mitziehen. Zudem integrieren sich die Neuzugänge gut in das stabile Team-Gebilde. Allein Philipp Heyden muss in den Einheiten etwas kürzertreten, weil ihm die malade Patellasehne im Knie Probleme bereitet, aber das sorgt bei Ignjatovic noch nicht für Sorgenfalten. Der Grund: Der Center arbeitet parallel mit den Physiotherapeuten an der Genesung.

Der erste Teil der Vorbereitung, in der in erster Linie an den athletischen Grundlagen gearbeitet wurde, liegt hinter den Akteuren, inzwischen wird parallel dazu an den taktischen Abläufen gefeilt und einen weiteren Schritt hin zu einer erfolgreichen Saison in der ProA soll ab Donnerstag gelegt werden, wenn die Academics in ein fünftägiges Trainingslager nach Usti nad Labem in Tschechien aufbrechen. "Wir haben hier auch gute Möglichkeiten, aber im Trainingslager wird das Team enger zusammenkommen", glaubt der Trainer.

Auf dem Weg in Richtung Tschechien machen die Heidelberger am Donnerstag in Würzburg Station, um beim dortigen Erstligisten ein erstes Testspiel zu absolvieren. "Ich bin froh, dass wir gleich einen starken Gegner haben", erklärt Ignjatovic, der in den kommenden Wochen mit seinem Team "im richtigen Rhythmus" zwischen Trainingsarbeit und Freundschaftsspielen an der Form für den Saisonstart am 22. September feilen möchte. "Wir haben jetzt ein strammes Programm", sagt der Academics-Coach. Auf der Rückfahrt aus Tschechien am kommenden Dienstag steht mit dem Duell beim ProB-Klub Dresden Titans ein weiteres Match auf dem Programm.