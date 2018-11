Heidelberg. (miwi) Es ist nicht zu klären, ob die schlechte Leistung der MLP Academics Heidelberg ein Grund dafür war, dass jetzt auch der Körper von Branislav Ignjatovic angeschlagen ist. Fakt ist aber, dass sich beim Trainer des Basketball-Zweitligisten nach der Niederlage gegen Hanau zusätzlich zum mentalen auch ein körperliches Tief eingestellt hat: Ignjatovic schleppt eine Erkältung mit sich herum. "Das Spiel hat sicher nicht geholfen", sagt der Serbe. Ob sein Team morgen um 20 Uhr bei den Kirchheim Knights mit einem Erfolg bei der Genesung helfen kann?

Die 79:89-Niederlage gegen Hanau hat deutlich offenbart, welchen Schwankungen die Mannschaft in der laufenden Spielzeit unterworfen ist - und in Anbetracht der eigenen Ambitionen ist es wichtig, zu mehr Konstanz zu gelangen. "Man hat als Trainer zurzeit viele Gedanken im Kopf", sagt Ignjatovic. Die zentrale Frage für den Serben lautet: "Wie kann ich die Form der Mannschaft stabilisieren?"

Im Training arbeiten die Akteure konzentriert und engagiert und sind bemüht, die Schwächen abzustellen. "Das sind gute Jungs, die suchen selbst nach Antworten", sagt der Trainer. Allerdings hat es bislang in den Partien nicht immer gereicht, die richtige Balance zu finden. Ganz offensichtlich fehlt es dem Kader in sich an Stabilität, das Selbstverständnis geht verloren, wenn auf dem Feld Unwägbarkeiten auftreten.

Vielleicht hilft die Tatsache, dass die Heidelberger nicht als Favorit in die Partie gegen die Knights gehen, auch wenn die nicht in Kirchheim, sondern in der Scharrena in Stuttgart spielen. Dadurch sollen neue Zuschauer gewonnen werden. "Ich weiß nicht, wie die Stimmung dort sein wird, aber den Vorteil der eigenen engen Halle haben die Kirchheimer nicht", sagt der Heidelberger Coach. Zu viel beschäftigt sich Ignjatovic aber nicht mit dem Gegner, schließlich sind die Aufgaben, die es innerhalb des eigenen Teams zu lösen gilt, groß genug. Anfang der Woche fehlte Niklas Ney krankheitsbedingt im Training, allerdings sollte er morgen einsatzbereit sein.

2. Basketball-Bundesliga, Samstag, 20 Uhr: Kirchheim Knights - MLP Academics Heidelberg.