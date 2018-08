Heidelberg. (nb) Nein, am Trainingseifer seiner Schützlinge kann es nicht liegen. Im Gegenteil: "Ich stehe kurz davor, ihnen zu sagen, dass sie lieber etwas weniger machen sollen", sagt Branislav Ignjatovic, der Coach der MLP Academics Heidelber und eigentlich Verfechter intensiver Übungseinheiten. Alleine: Was helfen gute Leistungen unter der Woche, wenn es dann am Wochenende, wenn es um Punkte geht, nicht mehr klappen will?

Keine Frage: Unterm Strich sind die Academics immer noch im Soll, zehn Siege und sieben Niederlagen bedeuten Rang fünf mit zwei Siegen Vorsprung auf den ersten Nicht-Playoff-Platz. Doch zuletzt setzte es eben zwei Heimniederlagen hintereinander. Sowohl gegen Kellerkind Paderborn als auch gegen Spitzenreiter Vechta zog die Ignjatovic-Fünf den Kürzeren. Klar, dass es im Gastspiel am Freitag bei den Nürnberg Falcons (19.30 Uhr) endlich wieder ein Erfolgserlebnis geben soll.

Dazu müsse vor allem in den Angriffsbemühungen der "Akademiker" wieder eine bessere Balance zwischen innen und außen herrschen, so der Trainer, der unter der Woche versucht hat, seine zuletzt ohne Fortune agierenden "Bigmen", aber auch die Distanzschützen zu stärken. Auch beim US-Amerikaner Eric Palm, der erst Anfang Dezember zum Team stieß, wollen die Würfe noch nicht so recht fallen - zumindest im Spiel.

Im Training hatte er zuletzt beinahe blind den Ball durch die Reuse befördert. "Er hat einen Uralt-Rekord gebrochen", berichtet Ignjatovic von einer Schussübung, die er seit vielen Jahren mit allen seinen Teams immer mal wieder durchführt: 100 Würfe von verschiedenen Positionen innerhalb von sechs Minuten für jeden Spieler. Die bisherige Bestmarke mit 85 Treffern datierte aus dem Jahr 2001, als Ignjatovic noch in Ober-Ramstadt Regionalliga-Trainer war. Palm traf 86 Mal ...

Jetzt hoffen die Heidelberger, dass Palm und sein kongenialer Partner Shy Ely heute ein ähnlich gutes Händchen haben. "Die nächsten beiden Spiele sind richtungsweisend", sagt Ignjatovic: "Ein Sieg wäre okay, mit zweien machen wir aber einen großen Schritt in Richtung Playoffs."

Info: 2. Basketball-Bundesliga Pro A: Freitag, 19.30 Uhr: Nürnberg Falcons - MLP Academics.