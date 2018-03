Ehingen. (miwi) Auch wenn die negativen Eindrücke die positiven überwiegen, muss man nicht zwangsläufig als Verlierer vom Platz gehen: Diese Erfahrung machten gestern die Basketballer der MLP Academics Heidelberg. Der Tabellendritte der 2. Bundesliga gewann beim Drittletzten Team Ehingen Urspring 82:80 (47:36) ohne zu überzeugen. Am drittletzten Spieltag der regulären Saison war der Erfolg letztlich aber wichtiger als die spielerische Leistung.

Die letzten zehn Sekunden waren ein Abbild der Leistung der Heidelberger, die Glück benötigten, um das Duell beim Kellerkind der Liga zu gewinnen. Bei eigener 79:78-Führung wurde Eric Palm gefoult, der beste Freiwerfer der Academics verfehlte allerdings beide aus dem Foul resultierenden Versuche. Fortuna war jedoch mit den Heidelbergern, denn Shyron Ely sicherte sich den Offensiv-Rebound, wurde ebenfalls gefoult und verwandelte seine Würfe zur 81:78-Führung. Das reichte zum knappen Erfolg in Ehingen, obwohl sich die Schützlinge von Branislav Ignjatovic eine üble Schwächephase geleistet hatten.

Quälend lange sechs Minuten und 40 Sekunden blieben die Heidelberger zu Beginn der zweiten Halbzeit ohne eigenen Korberfolg, so dass die zur Pause erspielte 47:36-Führung verloren gegangen war, ehe Niklas Würzner die ersten Zähler für sein Team verbuchte. Hektisch agierten die Academics in dieser Phase und gaben den Ehingern dadurch den Glauben an den Sieg zurück. Das Heimteam hatte aus dem deutlichen Rückstand mit einem 15:0-Lauf eine 51:47-Führung gemacht und damit eine Schlussphase eingeläutet, die spannender kaum hätte sein können.

Die Academics spielten nach dem beinahe siebenminütigen Blackout nicht mehr gut, schafften es aber, sich nicht abhängen zu lassen. In den letzten Minuten half das Glück mit, den knappen Erfolg über die Zeit zu bringen, der wichtig war, weil die Verfolger auf den Tabellenplätzen vier bis sechs ebenfalls gewannen. "Wenn du Dritter bist, gewinnst du so ein Spiel eben. Wenn du in der Tabelle unten stehst, eben nicht", lautete das Fazit von Ignjatovic.

Manager Matthias Lautenschläger haderte dennoch mit der Schwächephase zu Beginn der zweiten Hälfte: "Das war hart, da kann die Partie auch komplett kippen." Es kam aber nicht so und deshalb haben die Heidelberger weiterhin beste Aussichten, die reguläre Saison unter den besten Vier zu beenden.

Ehingen: Hayes 19, Bonifant 16/4, Lacy 13, Yebo 12, Zazai 9/1, Schmitt 6/2, Malu 5, Noeres, Meister, Strangmeyer.

Heidelberg: McGaughey 17/1, Ely 16/1, Palm 10/3, Ney 10, Kuppe 10/2, Würzner 8/1, Smith 6/2, Seiferth 5, Steffen, Rosenbohm, Aichele.

Spielverlauf: 10:13 (5.), 19:22 (10.), 21:32 (14.), 32:37 (17.), 36:47 (Hz.), 51:47 (26.), 58:57 (30.), 65:65 (35.), 74:77 (40.), 80:82 (Endstand). Zuschauer: 968.