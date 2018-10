Denkt in kleinen Schritten: Center Philipp Heyden glaubt weiter an eine erfolgreiche Saison. Foto: vaf

Heidelberg. (miwi) Es ist nicht besser geworden, auch nicht beim Video-Studium. Nachdem sich Branislav Ignjatovic am Montag noch einmal das Spiel der MLP Academics Heidelberg gegen die Baunach Young Pikes angeschaut hatte, gab es wenige neue Erkenntnisse. Bei der 61:70-Niederlage gegen das junge Team zeigten die Heidelberger eine schlechte Leistung und verloren verdient. Die zweite Pleite im dritten Match der jungen Zweitliga-Saison offenbarte: Einige Spieler haben mit den größer gewordenen Erwartungen zu kämpfen.

"Ich habe den Eindruck, dass es in den Köpfen drinsteckt", erklärte der Trainer der Heidelberger: "Nach dem dritten Platz in der Vorsaison hat sich etwas verändert." Die Spieler der Academics haben noch nicht zur Normalität gefunden, sie wirken auf dem Feld schnell verkrampft, weil sie denken, sie müssten sofort zeigen, dass der dritte Rang aus dem Vorjahr kein Zufall war. Der Wille, es besonders gut machen zu wollen, führt zum genauen Gegenteil. Es gibt zu viele Hauruckaktionen, der Ball wird schlecht bewegt und es dem Gegner damit einfach gemacht, den eigenen Korb zu kontrollieren. "Ich bin nicht zufrieden, wie wir das Spiel aufbauen, das muss besser werden", sagt Ignjatovic.

Die fehlende Sicherheit sorgt zudem dafür, dass den Academics-Cracks die Sicherheit beim Wurf fehlt. Nur drei von zehn Würfen fanden gegen Baunach den Weg durch die Reuse. Auffällig war dabei, dass auch die routinierten Akteure schlechte Quoten hatten. Philipp Heyden traf als Center nur vier von zehn Versuchen, Dan Oppland versenkte sogar nur drei von zwölf Würfen. "Gerade auf ihren Positionen erwarten wir uns eine bessere Trefferquote", bemängelte Ignjatovic. Der Serbe macht aber nicht sie allein für die Niederlage verantwortlich, die Schwächen ziehen sich schließlich durch alle Mannschaftsteile. In der aktuellen Verfassung - so viel steht fest - sind die Academics kein Playoff-Kandidat.

Aber nach drei Partien ist die Zeit noch nicht gekommen, um eine Krise auszurufen. Entschieden wird die Saison erst im März und die Heidelberger haben in der Vorbereitung auf die Spielzeit ihr Potenzial mehrfach schon gezeigt. "Wir bleiben ruhig und müssen einfach weiter hart arbeiten", gibt Ignjatovic die Marschroute vor. Er will in den kommenden Tagen viel mit seinen Spielern sprechen, um den Druck von ihnen zu nehmen, den sich die Akteure zum Teil selbst auferlegt haben. Der Academics-Coach kennt die beste, banalste, aber auch komplizierteste Möglichkeit, um verloren gegangenes Selbstverständnis zurückzuerlangen: "Wir müssen Spiele gewinnen." Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich am Samstag, wenn die Heidelberger in Ehingen antreten müssen. "Das wird eine ganz schwere Aufgabe für uns", blickt Ignjatovic voraus.

Center Heyden sieht es ganz ähnlich wie der Trainer. Der Kapitän der Heidelberger denkt nicht in großen Schritten, will den Blick nicht auf die Vorsaison richten, sondern den einfachen Dingen Aufmerksamkeit schenken. "Wir müssen besser als Team spielen, vor allem auch schlauer", fordert Heyden. Es mangele schließlich nicht am Einsatz, sondern oft an der Wahl der Mittel. "Wenn wir zusammenstehen, wird es besser werden. Wir haben ja gute Jungs im Team."