Heidelberg. (miwi) Es gibt keine leichten Spiele in der zweiten Basketball-Bundesliga. Dieses Credo trägt Branislav Ignjatovic schon seit Jahren vor sich her. Der Trainer der MLP Academics Heidelberg liegt richtig mit dieser Einschätzung, wenngleich es durchaus Unterschiede in der Qualität der Teams gibt. Das ist aktuell für die Heidelberger aber gar nicht entscheidend, denn sie suchen nach der eigenen Form und haben Pech, dass am Samstag (19 Uhr) eine der unangenehmsten Aufgaben auf sie wartet. Die Academics treten beim Team Ehingen Urspring an - dem Tabellenletzten, der bislang alle Partien verloren hat.

"Der Tabelle sollte noch keine Beachtung schenken", sagt Ignjatovic, erst nach fünf, sechs Spielen hätte sie ein wenig Aussagekraft. Der Serbe warnt davor, sich auf die Schnelle ein Bild vom Gegner machen zu wollen und dafür nur die Statistik heranzuziehen. Das ist verständlich, denn darin liegt vermutlich die größte Gefahr und es ist die Aufgabe des Trainers, besonders seine Spieler davor zu schützen.

Fehlstart unbedingt vermeiden

Bei der Heimniederlage gegen Baunach machten die Academics vor allem in der Anfangsphase den Eindruck, als seien sie im Kopf nicht perfekt auf den Kontrahenten vorbereitet gewesen. Die Folge war eine unerwartete Pleite und sollte in Ehingen die nächste folgen, wäre der Saisonauftakt der ambitionierten Heidelberger endgültig verpatzt. Deshalb ging es dem Coach Anfang der Woche auch darum, vor allem mental zu seiner Mannschaft durchzudringen.

"Im Training arbeiten die Jungs nach wie vor gut", hat Ignjatovic keine Verunsicherung bei seinen Akteuren feststellen können: "Ich habe ein gutes Gefühl nach den Eindrücken aus den Einheiten." Das liegt zudem daran, dass bislang alle einen fitten Eindruck machen und der Serbe glaubt, dass seine Spieler wissen, worauf es ankommt: "Wir haben genügend erfahrene Spieler im Kader, die gute und schlechte Phasen kennen."

In der Vorbereitung trafen die Heidelberger bereits auf die junge Mannschaft aus Ehingen und kamen am Olympiastützpunkt zu einem klaren 103:76-Erfolg. Die Deutlichkeit des Sieges wurde zwar erst in den letzten Minuten herausgeworfen, aber ungefährdet war der Erfolg eigentlich über die komplette Spielzeit.

"Die Mannschaft ist konkurrenzfähig, das haben sie in allen Partien gezeigt", macht Ignjatovic klar, dass das Ergebnis des Testspiels Anfang September keine Rückschlüsse auf die Begegnung zulässt. "Sie werden komplett spielen und wir haben uns in den vergangenen Jahren in Ehingen immer schwer getan", warnt der Academics-Coach.

2. Bundesliga Pro A Herren, Samstag, 19 Uhr: Ehingen- Heidelberg.