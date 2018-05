Heidelberg. (miwi) Natürlich hat das Personalpuzzle bei den MLP Academics Heidelberg noch einige fehlende Teile, aber im Vergleich zu den Vorjahren sind die Verantwortlichen des Basketball-Zweitligisten zum jetzigen Zeitpunkt schon wesentlich weiter. "Wir wollen möglichst bis Pfingsten noch mehr Entscheidungen getroffen haben", sagt Manager Matthias Lautenschläger. Mit Niklas Würzner, Eric Palm und Jaleen Smith stehen bereits drei Akteure der Stammbelegschaft der vergangenen Saison über den Sommer hinaus unter Vertrag und Lautenschläger ist optimistisch, dass es bald noch mehr sein werden.

Mit Kapitän Albert Kuppe werden gerade Gespräche geführt, wie professioneller Sport und der Einstieg ins Berufsleben miteinander verknüpft werden können. "Ich glaube, wir können ihm helfen", sagt der Academics-Manager und geht davon aus, dass der Flügelspieler bleibt. Gleiches gilt für Niklas Ney, dem ebenso ein verbessertes Vertragsangebot vorliegt wie den US-Amerikanern Shyron Ely und Evan McGaughey. "Bei Shy muss man abwarten, da er vermutlich sehr gute Angebote von anderen Klubs erhalten wird", sagt Lautenschläger.

Ein Rückkehrer könnte den Kader zusätzlich verstärken, denn es ist nicht abwegig, dass Phillip Heyden in der kommenden Spielzeit wieder in Heidelberg spielt. Der Center, der in der Saison 2016/17 zu den Stützen der Mannschaft von Branislav Ignjatovic zählte, stieg gerade mit Tübingen aus der Bundesliga ab und hat wegen des guten Verhältnisses zum Heidelberger Coach Interesse an einer Rückkehr. Fraglich ist allerdings noch, ob man sich finanziell einigen kann.

Bereits am 12. Mai wird in Heidelberg wieder Basketball gespielt, allerdings in der Drei-gegen-Drei-Variante. In fünf verschiedenen Altersklassen kann man sich am Institut für Sport (ISSW 720) für das Landesfinale in Stuttgart qualifizieren.