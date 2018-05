Heidelberg. (miwi) Nach und nach soll sich das Bild aus verschiedenen Teile zusammenzufügen, auf diesem Weg sind die Verantwortlichen der MLP Academics Heidelberg wieder ein Stück vorangekommen. Der Kader des Basketball-Zweitligisten, der in der gerade abgelaufenen Saison nur knapp im Playoff-Viertelfinale gescheitert war, ist um einen Akteur erweitert worden. Center Niklas Ney hat seinen Kontrakt bei den Academics verlängert und ist damit der vierte Spieler aus der Stammbelegschaft, der weiterhin für Heidelberg spielen wird.

"Wir sind sehr froh, dass Niklas sich zu einem Verbleib entschlossen hat. Er hat sich in den vergangenen Jahren als Spieler und Persönlichkeit weiterentwickelt", lobt Manager Matthias Lauteschläger den 22-Jährigen, der in der vergangenen Spielzeit in 18 Minuten Spielzeit durchschnittlich 8,1 Punkte erzielte und 3,7 Rebounds einsammelte.

Mit Ney haben die Heidelberger nach Niklas Würzner, Eric Palm und Jaleen Smith einen weiteren Leistungsträger an sich gebunden und hoffen darauf, dass auch Albert Kuppe dem Klub erhalten bleibt - für den Kapitän sucht der Klub einen Arbeitgeber, bei dem er den Einstieg und den Job und professionellen Basketball miteinander kombinieren kann.

Komplett für den Beruf hat sich Lukas Rosenbohm entschieden. Der 20-Jährige studiert BWL in Mannheim und möchte der Berufsausbildung künftig mehr Aufmerksamkeit widmen, weshalb er die Academics verlassen und sich einem Amateurverein in der Region anschließen wird. "Das ist sehr schade, aber wir können seine Entscheidung nachvollziehen", sagt Lautenschläger.

Dem Center und ehemaligen Heidelberger Philipp Heyden, der in der vergangenen Saison in der Bundesliga für Tübingen spielte, liegt inzwischen ein Angebot der Academics vor und dabei hofft Lautenschläger ebenso auf eine Zusage wie bei Evan McGaughey, dem ein bis 15. Mai befristetes Angebot vorliegt. Sollte sich der US-Amerikaner gegen eine weitere Spielzeit in Heidelberg entscheiden, haben die Verantwortlichen allerdings eine Alternative in der Hinterhand.

Neben dem Spielfeld wird die Professionalisierung vorangetrieben, was dazu führt, dass Athletiktrainerin Serena Benavente künftig noch mehr für die Zweitliga-Mannschaft zur Verfügung steht. Die ehemalige Basketballerin wird künftig auch bei den Auswärtsspielen mit dabei sein.

Zudem sind die Academics auf der Suche nach einem hauptamtlichen Trainer für den Jugendbereich. Sollten die Heidelberger mit ihren Teams die Qualifikation für die Nachwuchsbundesligen schaffen, soll der Coach diese Teams betreuen, anderenfalls Aufbauarbeit betreiben.