Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg haben am Sonntagabend ein kurioses Basketball-Spiel gewonnen. Im Derby gegen die Karlsruhe Lions siegte der Zweitligist nach einer imposanten Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit 88:78 (37:49). Herausragender Werfer der Academics war Shyron Ely, der am Ende 34 Zähler zum fünften Saisonerfolg beigetragen hatte.

Branislav Ignjatovic stand ein paar Sekunden regungslos da, er hatte sein Kinn mit seiner Hand abgestützt und dachte nach. Die Worte, die er in wenigen Momenten wählen würde, mussten sitzen. Der Trainer der MLP Academics musste seine Spieler erreichen, um einen Umschwung einzuleiten. Nach 20 Minuten lagen die Heidelberger mit 37:49 zurück und viel deutete nicht auf den vierten Heimsieg hin. Das Innehalten von Ignjatovic half aber, ganz offensichtlich fand er die richtige Ansprache an seine Mannschaft.

Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "Ich war nicht besonders laut in der Kabine. Ich habe nur die Dinge klar angesprochen und in der Defensive auf eine Zonen-Deckung umgestellt. Ich denke, dass war heute ein Schlüssel, denn wir haben in der zweiten Hälfte viel besser verteidigt. Mich hat die gute Anfangsphase der Karlsruher nicht überrascht, denn sie wollten ihrem neuen Trainer zeigen, was sie können." Ivan Rudez, Trainer der Karlsruhe Lions: "Heute war mein erstes Spiel in meinem neuen Job und es ist schade, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. In der ersten Halbzeit konnten wir das Tempo bestimmen und deshalb die Partie kontrollieren. Nach dem Wechsel hatten wir zu viele Ballverluste und wir konnten die Defensive der Heidelberger nicht mehr knacken. Sie haben das sehr gut gemacht und den Sieg verdient." Sebastian Schmitt, Aufbauspieler der MLP Academics Heidelberg: "Wir haben uns von Minute zu Minute gesteigert und nach der Pause die Energie gefunden, die uns zuvor gefehlt hat. Wir Spieler wussten in der Pause selbst, dass wir nicht gut waren. Da braucht man dann manchmal gar keinen Trainer, da sind wir selbstkritisch genug." miwi

"Wir haben schon gewusst, dass das viel zu schlecht war", sagte Phillip Heyden. Natürlich war die Ansprache des Trainers in den Katakomben der Halle am Olympiastützpunkt wichtig, entscheidend war aber wohl die Selbstreflexion der Akteure. Heyden und seine Kollegen wussten, dass sie sich deutlich steigern mussten - und das Vorhaben sollte gelingen. "Es ist eine gute Frage, warum wir so oft schlecht in die Spiele starten", rätselte der Academics-Center über die schwache Leistung zu Beginn.

Irgendwann fingen die Heidelberger an, in der Offensive zu brillieren, irgendwann fielen die Dreier und die Anspiele fanden den freien Teamkollegen. Bis es jedoch soweit war, erarbeiteten sich die Academics den Umschwung unter dem eigenen Korb. Es wirkte, als seien alle Akteure ausgetauscht worden. Die Aggressivität war auf einem deutlich höheren Level, die Karlsruher wurden zu schweren Würfen gezwungen oder kamen gar nicht erst dazu, in 24 Sekunden einen abzugeben. Den Zwölf-Punkte-Rückstand zur Pause knabberten die Heidelberger erst mühsam ab, doch irgendwann fielen die Fesseln ab.

Ein Beispiel für den Wandel war der Erfolg von außen, die ersten sechs Dreier-Versuche verfehlten ihr Ziel, dafür waren die sechs folgenden alle erfolgreich. Nach 27 Minuten hatten die Academics den Ausgleich geschafft - 55:55. Die erste Führung seit der Anfangsphase gab es kurz darauf, als Heyden einen Dreier versenkte. Der Kapitän war ein Gesicht des Wandels, am Ende hatte er 21 Punkte beigesteuert und nur einen seiner zehn Versuche nicht getroffen.

Getoppt wurde Heyden nur von Ely, der besonders im dritten Viertel aufdrehte. 15 seiner 34 Zähler markierte er, während die Heidelberger aus einem 37:39 zur Pause eine 66:60-Führung vor den letzten zehn Minuten machten. Zu Beginn des letzten Abschnitts zogen die Academics schnell auf 81:69 davon und hatten damit eine Partie sogar frühzeitig zu den eigenen Gunsten entschieden, die in der ersten Hälfte erschreckend schwach gewesen war. "In der zweiten Halbzeit waren wir charakterstark, das muss man den Jungs anrechnen", sagte Heyden.

MLP Academics Heidelberg: Ely 34 Punkte / 3 Dreier, Heyden 21/1, Oppland 13, Palm 10/2, Ney 5, Würzner 2, Smith 2, Schmitt 1, Liyanage, Aichele.

Karlsruhe Lions: Parker 14/4, Tate 13, Lacy 12, Nyama 11/1, Johnson 10/2, Pluskota 10, Beck 4, Ross 4, Kandem.

Spielverlauf: 14:14 (7.), 20:23 (10.), 26:29 (15.), 37:49 (Hz.), 47:54 (25.), 55:55 (27.), 66:60 (30.), 81:69 (35.), 88:78 (Endstand).

Zuschauer: 850.