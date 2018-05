Heidelberg. (miwi) Es hat ein bisschen länger gedauert als ursprünglich gedacht, aber weil das Ende ein gutes ist, stören sich die Verantwortlichen der MLP Academics Heidelberg nicht daran. Mit Dan Oppland hat der Basketball-Zweitligist seinen Wunschspieler für die Position des Power Forwards verpflichtet. Der US-Amerikaner kommt von den Nürnberg Falcons und ist der Ersatz für Evan McGaughey, der nicht mehr nach Heidelberg zurückkehren wird.

"Ich glaube, wir haben uns mit diesem Transfer nicht verschlechtert", sagt Matthias Lautenschläger. Der Academics-Manager hatte ursprünglich auf einen Verbleib von McGaughey gesetzt, den Spielermarkt aber parallel dazu im Auge behalten und jetzt eine Lösung gefunden. Oppland spielte in den zurückliegenden vier Jahren in Nürnberg und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit 13,3 Punkte und 7,2 Rebounds.

Der 34-Jährige ist ein dominanter Spielertyp und dürfte gemeinsam mit dem Heidelberger Center Philipp Heyden eine Achse bilden, die für den Gegner schwer zu stoppen ist. "Wir hoffen, unsere Schwäche bei den Rebounds dadurch ausgemerzt zu haben", erklärt Lautenschläger. Mit Niklas Würzner, Eric Palm, Jaleen Smith, Niklas Ney, Heyden und Oppland verfügen die Academics jetzt über ein Gerüst von sechs Akteuren, das die Basis der Mannschaft der kommenden Saison bilden wird. Weiterhin fraglich ist, ob Albert Kuppe seine Karriere bei den Academics fortsetzen wird. Der Kapitän ist auf der Suche nach einem Weg, künftig Basketball und berufliches Fortkommen unter einen Hut zu bekommen. "Es sind noch ein paar Gespräche notwendig", berichtet Lautenschläger.

Kuppe sei der Wunschkandidat, weshalb die Academics bereit sind, die Tür für den Flügelspieler lange offenzuhalten. "Wir halten den Markt aber im Blick", erklärt Lautenschläger. Ähnlich verhält es sich bei Shyron Ely, auf dessen Verbleib man ebenfalls hofft.