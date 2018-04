Heidelberg. (miwi) Körperliche Fieberschübe gibt es gerade nicht bei den MLP Academics Heidelberg, und das ist gut so. Wenige Tage vor dem Start der Heidelberger in das Playoff-Viertelfinale der 2. Basketball-Bundesliga stehen Branislav Ignjatovic alle Spieler zur Verfügung und die verspüren durchaus das imaginäre "Playoff-Fieber". Sonntag, 17 Uhr, steht in der Halle am Olympiastützpunkt das erste Match der Best-of-five-Serie gegen die Gladiators Trier auf dem Programm. "Wir sind voller Vorfreude, eine positive Anspannung ist da", sagt der Trainer vor dem Auftakt in die heiße Phase der Saison.

Mit Lennart Steffen hat Ignjatovic gegen die Trierer vermutlich eine weitere Option im Kader, denn der Guard trainiert in dieser Woche nach seiner Knöchelverletzung wieder mit dem Team und steigert sein Pensum Tag für Tag. "Wir müssen das beobachten, sind aber zuversichtlich, dass er uns wieder helfen kann", sagt der Academics-Coach.

Beobachtet hat Ignjatovic in den zurückliegenden Tagen auch viele Videos der Gladiatoren, um seine Spieler möglichst gut und "akribisch" auf den Gegner im Playoff-Viertelfinale vorzubereiten. "Wir haben mit der Videoanalyse einen Tag früher als üblich angefangen", sagt der Coach, der sonst keine Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Partien vornehmen möchte.

Die Partien der regulären Saison dürften einen Einblick in die bevorstehende Serie gegeben haben. Beide Duelle gewann das Heimteam, Trier siegte 87:76 und die Heidelberger revanchierten sich Anfang Februar mit einem 85:77-Erfolg am Olympiastützpunkt. Beide Begegnungen waren lange umkämpft, nach deutlichen Rückständen kämpften sich die Gastmannschaften jeweils ins Match zurück, verloren aber am Ende. "Es wird eine enge Kiste, die gesamte Serie", sagt Ignjatovic. Der Serbe hofft darauf, dass der Heimvorteil dem eigenen Team hilft.

Und eine bessere Arbeit an den Brettern, denn die schwache Rebound-Quote führte in Trier zur Niederlage. "Der Schuss und die Offensiv-Rebounds sind eine Stärke der Gladiators. Wir sind gut beraten, bei den Rebounds gut zu arbeiten", sagt Ignjatovic. Gelingt das, stehen die Chancen gut, dass die Academics ein weiteres Stück Geschichte schreiben. "Wir wollen das fortschreiben", sagt der Heidelberger Trainer. Nach der besten Platzierung mit Rang drei in der ProA-Historie soll jetzt zum ersten Mal der Sprung ins Halbfinale der Playoffs gelingen.

Es dürfte in der Halle am Olympiastützpunkt voll werden, denn bislang wurden im Vorlauf deutlich mehr Tickets abgesetzt als bei den bisherigen Heimspielen der Saison. Allein aus Trier werden bis zu 200 Fans erwartet, so dass die bisherige Bestmarke der Spielzeit (1051 Besucher gegen Vechta) in jedem Fall übertroffen werden dürfte. "Wir hoffen auf eine volle Halle", sagt Manager Matthias Lautenschläger. 1512 Tickets dürfen maximal verkauft werden und die Verantwortlichen der Academics wünschen sich, möglichst auf keiner Karte sitzen zu bleiben. "Die Jungs haben sich einen großen Zuspruch verdient", sagt Ignjatovic.

Tickets für das erste Playoff-Spiel der Heidelberger in ihrer bislang besten ProA-Saison gibt es seit gestern an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie dem Ticketshop auf der Website der Academics (www.mlp-academics-heidelberg.de), die Karten kosten zwischen sieben und 13 Euro. Zusätzlich bieten die Heidelberger verschiedene "Playoff-Pakete" an.

2. Basketball-Bundesliga, Playoffs, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Gladiators Trier.